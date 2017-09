Pardubičtí lékaři operovali v kamionu.

Pardubice – Ortopedi Pardubické nemocnice měli včera unikátní příležitost nácviku artroskopických operačních technik. V areálu nemocnice měli k dispozici speciální kamion s operačními sály.

Po celý den si tak na částech těl určených k pitvě, takzvaných kadáverech, zkoušeli stabilizaci ramene, ošetření chrupavek či korekční osteotomii kosti holenní, která napravuje kolena do X nebo do O.

„Dokonce operujeme tak, že si poškození kloubu uměle vytvoříme, abychom ho mohli i spravit,“ přiblížil primář ortopedického oddělení Pardubické nemocnice Petr Hoza. Kamion bude přístupný ještě dnes úrazovým chirurgům, pak se přesune do Litomyšle. (als)