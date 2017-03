Pardubičtí urologové odstraní prostatu i laparoskopicky

Pardubice – Karcinom prostaty je druhým nejčastějším onkologickým onemocněním u mužů v Česku i v celé Evropě.

Primář urologie Pardubické nemocnice Abdulbaset Hafuda (vpravo) u nové laparoskopicko-endoskopické věžeFoto: Nemocnice Pardubice

Urologické oddělení Pardubické nemocnice začalo provádět laparoskopickou cestou i radikální odstranění prostaty postižené zhoubným nádorem. Takový zákrok je pro pacienty šetrnější než klasická otevřená operace.



Laparoskopickou metodu chtějí pardubičtí lékaři využít ve všech oblastech urologické operativy: na ledvině, na močovodu, na močovém měchýři nebo na zmiňované prostatě.

ŠPIČKOVÁ SESTAVA

Podmínky se pardubickým urologům výrazně zlepšily v loňském roce. Při modernizaci vybavení Komplexního onkologického centra byla na jejich operační sál zakoupena špičková laparo-skopicko-endoskopická sestava.



„Z operací, které můžeme s naším současným vybavením provádět a které jsme dosud nedělali, nám zbývá už jen radikální cystektomie. Tedy odstranění močového měchýře a jeho náhradu. Zatím rutinně ho provádíme otevřenou cestou," uvedl primář oddělení Abdulbaset Hafuda.



Klasickou otevřenou operaci při odstranění prostaty postižené zhoubným nádorem používali pardubičtí urologové řadu let. Operace laparoskopickou metodou však nabízí pacientům šetrnější způsob léčby i kratší dobu rekonvalescence.

MENŠÍ ŘEZY

„Při laparoskopické operaci jsou řezy menší, pacient má zaveden permanentní katetr kratší dobu, do domácího léčení může jít už po týdnu, po čtrnácti dnech je schopen zapojit se do normálního pracovního procesu, samozřejmě ne nijak těžkého. Po klasické operaci musí mít domácí klid zhruba měsíc," vyjmenoval primář Hafuda přednosti miniinvazivního operačního postupu.



Už je znají i první pacienti urologického oddělení Pardubické nemocnice. Devětašedesátiletý Václav Kopp z Pardubic a osm let mladší Vladimír Dvořáček z Býště byli vůbec prvními, kteří na zdejším pracovišti absolvovali laparoskopickou radikální prostatektomii.



„Až v nemocnici jsme zjistili, že budeme první, komu tady bude provedena tato operace. Lékařům jsme plně důvěřovali a jsme spokojeni. Každým dnem se náš stav zlepšuje," shodli se oba muži na konci osmidenního pobytu v nemocnici.