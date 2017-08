Pardubice budou žít sportem. V pátek začíná sportovní park

Pardubice – Park Na Špici bude znovu žít sportem. Dnes večer bude na zámeckém nádvoří slavnostně zahájen Sportovní park Pardubice, který poběží od zítřka až do 20. října. Ten má navázat na loňský úspěšný Olympijský park. Letos se sice nekonají žádné olympijské hry, tudíž v parku nenajdete fanzónu, ve které by se fandilo českým sportovcům na hrách, ostatní věci ovšem zůstanou, byť třeba v menším rozsahu.

Park Na Špici.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Rádi bychom zachovali kontinuitu úspěšného projektu, jakým byl loňský Olympijský park Pardubice, i v letech neolympijských, proto jsme se rozhodli uspořádat ve spolupráci se sportovními oddíly Sportovní park Pardubice. Rozsahem bude menší než park olympijský, ale zcela jistě bude stejně atraktivní,“ vysvětluje pardubický primátor Martin Charvát.



HRACÍ KARTY JAKO LONI

Stejně jako loni i letos si návštěvníci parku, a to nejen dětští, budou moci na stanovištích, kterých bude letos více než 60, vyzkoušet rozličné sportovní aktivity a sbírat body do hrací karty.



Tu lze pořídit buď v informačním centru pod Zelenou bránou nebo v infopointu přímo v parku Na Špici. Karta stojí 80 korun, lidé starší 65 let ji pořídí za 30 korun. Její držitelé budou sbírat záznamy o zdolání jednotlivých disciplín, za zdolání dvanácti sportovních stanovišť získají diplom, za zvládnutých šestnáct stanovišť pak dřevěnou medaili. Stanoviště otvírají každý den v 9:00, sportuchtiví si na nich mohou užívat až do 18. hodiny. V 8:00 si ranní ptáčata každý den navíc mohou dopřát rozvičku, v 18:30 pak sovy čeká večerní cvičení.



PLUJÍCÍ I CAPOEIRA

Sportovní park bude odstartován dnes večer na zámeckém nádvoří kulturním programem, během nějž budou moci přišedší zhlédnout vystoupení capoeiristů a koncerty kapel. „Devět dní plných sportu společně odstartujeme dnes v 18:30 hodin na nádvoří pardubického zámku se zajímavým programem, vstupné je zdarma,“ láká na zahájení akce manažer projektu Pavel Stara.



Začátek sportovního parku bude provázán s bohatým doprovodným programem, jehož součástí je tento víkend například Festival vůní, chutí a řemesel či americký festival Friends Fest. Pokud bude počasí přát, nedělní večer mohou zájemci strávit projížďkou na bruslích. V rámci sportovního parku se totiž uskuteční letošní již třetí Pardubice na bruslích, peloton bruslařů vyrazí ve 20:30 hodin z parkoviště u Tipsport areny. Ve Science Pointu Univerzity Pardubice návštěvníci zažijí vzrušení z vědy a potrápí mozkové závity při kvízech.



Do sportovního parku zavítají i vzácní hosté. Jedním z nich je i bronzový olympionik, vodní slalomář Jiří Prskavec. Příští víkend se bude snoubit sport s kulturou, proběhne folkový festival Pernštejnská fortuna a třetí kvalifikace na Velkou pardubickou. Na tyto akce budou mít držitelé hracích karet vstup zdarma. (jpr)