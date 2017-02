Parkování na hokeji se může prodražit...

Pardubice – Doba hájení pro řidiče parkující v rozporu s předpisy kolem Tipsport areny skončila. Městská policie končí s tolerancí přestupků.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Pro mnohé překvapení, pro mnohé zlost. Nemohl za to jen herní projev mužstva, ale pokuty za špatné parkování.

Po minulém domácím hokejovém utkání našla řada řidičů za stěračem svých vozidel lístek od městské policie. Zejména ti, kteří stáli v okolí pardubické Tipsport areny na místech, která k parkování určena nejsou – kolem budovy úřady České správy sociálního zabezpečení. Pokuty dostali i ti, kteří vozidla zaparkovali „na trávě" v ulici U Stadionu.



„Šlo o blok za sto korun, ale stejně mě to naštvalo," říká jedna z pokutovaných řidiček. „Nevadí mi ani ta pokuta, ale to, že tolerance, která trvala několik let, najednou přestala bez varování platit," dodává.

PŘIVÍRALI OČI

Tamní parkovací plochy při hokejích motoristé využívají často. Navzdory značkám a dopravním předpisům. Městská policie nad tím doposud přivírala oči. Jenže tolerování přestupků teď nebude jen tak snadné.



„Museli jsme reagovat na řadu stížností obyvatel sídliště Závodu míru, kde si v době pořádání akcí v aréně lidé parkují doslova, kde chtějí. Rezidenti, kteří na ta místa mají řádně předplacené parkovací karty, si pak oprávněně stěžují. Strážníci proto začali tyto případy řešit," říká ředitel městské policie Rostislav Hübl.



Při nedělním domácím utkání tak řidiči, kteří zaparkují v rozporu s předpisy, mohou očekávat pokuty.



Parkovacích míst v centru je málo. Před hokejovým utkáním či větším koncertem jako odstavná parkoviště slouží i dočasně uzavřené jízdní pruhy Sukovy třídy a Hradecké ulice.