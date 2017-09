„Parkový“ kvíz vyhrál lidovec Marek Výborný

Lázně Bohdaneč – Kolik let je nejstaršímu kandidátovi, který se bude v říjnových volbách ucházet v Pardubickém kraji o post poslance, a kde na řidiče čeká nejhorší silniční díra regionu? Odpověď je 92 a Chrudim, na toto se však lídrů krajských kandidátek neptejte. Nevědí to.

Předvolební debata Deníku v Pardubickém kraji. Volební lídři odpovídají na naše otázky v Lázních Bohdaneč.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Ale až na tyto otázky, ve kterých všech šest politiků pohořelo, si v kvízu Deníku nevedli špatně. I ten nejhorší odpověděl dobře na 10 z 20 otázek.



Kdo čekal v Lázních Bohdanči jen debatu za stolem, byl překvapen. Politici se hned na úvod museli zorientovat v lázeňském parku – cestu hledali s mapou v ruce a ještě byli pronásledováni kvízem o poměrech v kraji, který připravila redakce Pardubického deníku. Správná byla vždy jedna ze čtyř možností.



Martina Kolovratníka (ANO) pohled na mapu nezaskočil. „Dělal jsem orientační běh,“ podotkl a směle vykročil do parku hledat první stanoviště s otázkami k volbám. S kolika konkurenčními kandidátkami si budou muset poradit při volbách do Poslanecké sněmovny, pak správně určili jen tři lídři. Ještě složitější bylo stanovit věk nejstaršího kandidáta – všichni přítomní tipovali stejně špatně, a to 88 let.



Naopak všech šest správně určilo, ve které obci vznikla ubytovna, kvůli níž narostl počet obyvatel této obce o 45 procent. Ke správné odpovědi, která zní Čankovice, je však tentokrát nedovedla znalost problému. „Ne, že bychom to věděli, ale logicky jsme se k tomu dobrali,“ usmíval se Jiří Skalický (TOP 09). Mezi možnostmi totiž byla dále již jen větší sídla Chrast, Hrochův Týnec a Prachovice, kde je nárůst obyvatel o 45 procent nepravděpodobný.



Stejně bezchybně si politici poradili i s určením ceny vodného a stočného v Pardubicích (84 korun), s výší průměrné hrubé měsíční mzdy v Pardubickém kraji (25 tisíc korun) a s otázkou na město, ve kterém se po dostavění části obchvatu dopravě neulevilo a kolony se jen přesunuly ze severu města na jih (Chrudim).



Celkovým vítězem testu se stal Marek Výborný (KDU-ČSL).



Jak si lídři vedli v testu znalostí

1. Marek Výborný (KDU-ČSL)

2. Jiří Skalický (TOP 09)

3. Václav Snopek (KSČM)

4. – 5. Jan Chvojka (ČSSD)

Martin Kolovratník (ANO)

(shodný počet bodů)

6. Simeon Karamazov (ODS)