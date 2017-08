Pavla Aubrechtová vystaví v galerii své osobité koláže

Pardubice – Výstava jiřin je s Pardubicemi spjatá mnoho let, první se datuje až do roku 1927. Již šestnáct let výstavě patří první zářijový víkend a jinak tomu nebude ani letos. Jiřinky od pátku do neděle rozzáří rytířský sál zámku v Pardubicích.