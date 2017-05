Perníková popelnice. Odpad nejlépe třídí lidé v Plchu

Pardubický kraj – Deset let už se vyhlašuje cena O perníkovou popelnici v Pardubickém kraji. Spočívá v ocenění obcí za třídění odpadu, ale i bez ohledu na jednotlivá umístění jsou výsledky zajímavé. V Pardubickém kraji se totiž ekologické odpovědnost obyvatel pohybuje na velmi dobré úrovni.

O perníkovou popelnici 2016 - Bohuslav Půlpán, starosta obce Plch, která se stala absolutním vítězem ankety i mezi obcemi do 300 obyvatel.Foto: Deník/Jiří Sejkora

Absolutním vítězem letošního ročníku se stala obec Plch a to nejen ve své kategorii obcí do 300 obyvatel. V Plchu sice mají jen jednu ulici dlouho 700 metrů, ale o to lepší výsledky.



Tradičním účastníkem i mezi vítězi jsou naopak obyvatelé z Horních Ředic. Ti za loňský rok obhájili. A protože s vítězstvím je spojená i finanční odměna, obec ji zřejmě opět využije pro další zlepšování prostředí. „Díky loňské výhře jsme rozšířili možnosti ukládání bioodpadu, i nakoupili nádoby na objemný odpad," uvedl starosta Jiří Kosel.



Mezi velkými hráči nad 2000 obyvatel nejvíc bodovala Třemošnice. Ta dokonce bodovala nejen v kraji. Za třídění elektroodpadu má na celostátní úrovni i ocenění skokan roku. Skokanem roku v kraji jsou pak Přestavlky – tam si v tabulce polepšili o 360 míst.

Umístění O perníkovou popelnici 2016

Obec do 300 obyvatel: 1. Plch, 2. Pravy, 3. Čenkovice

Obec do 2000 obyvatel: 1. Horní Ředice, 2. Choteč, 3. Staré Hradiště

Obec nad 2000 obyvatel:1. Třemošnice, 2. Sezemice, 3. Letohrad

Skokan roku: Přestavlky