Pernštejn(l)ove přilákal přes 1500 lidí. Chodilo se i na erotickou poezii

Pardubice – Druhý ročník divadelního open air festivalu Pernštejn(l)ove přilákal do areálu pardubického zámku jeden a půl tisíce návštěvníků. Dramaturgové již dnes přemýšlejí o tom, jaké soubory pozvou příští léto.

Zahájení festivalu Pernštejn(l)ove 2016Foto: Luděk Vojtěchovský

Během čtyř sprnových dnů diváci viděli osm představení v hlavním programu, jedno v doprovodném, koncert Jany Šteflíčkové a fotografickou výstavu Kolíčky Blanky Dudaškové. „Festival o lásce a vztazích přilákal přes jeden a půl tisíce diváků. To je o polovinu více než loni. Určitě přispělo nejen nádherné počasí, ale i povedená dramaturgie. Diváci si v programu mohli najít muzikál, lehké komedie, akrobacii i tituly pro náročného diváka. Máme z toho velkou radost a v příštím roce bychom rádi festival rozšířili,“ prozradil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.



V programu se představily divadelní soubory z celé republiky. Kromě domácího Divadla Exil všechny na festivalu vystoupily poprvé. „Z blízkého okolí to byli herci z Hradce Králové, Jaroměře a Vamberka. Přijela také divadla z Olomouce, Kroměříže a Českých Budějovic,“ uvedla dramaturgyně Kateřina Fikejzová Prouzová. Jedná se sice o amatérské soubory, nicméně pořadatelé vybírají inscenace ověnčené cenami a divácky úspěšné.



Návštěvníci si užili i doprovodný program. „Pozvali jsme do zámeckého parkánu písničkářku Janu Šteflíčkovou. Dále se v doprovodném programu objevila ohňová divadelní show. Příjemně nás překvapilo, že na půlnoční erotickou poezii přišla téměř stovka diváků,“ řekl další z organizátorů Tomáš Klement.