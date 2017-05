Po setmění otevřou pardubická muzea i krematorium

Pardubice – Co se děje v muzeu či galerii, když se setmí? V Pardubicích to zjistí návštěvníci 13. ročníku Pardubické muzejní noci, která se koná v pátek od 17 do 23 hodin na pěti místech ve městě.

Muzejní noc ovládla pardubický zámekFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Vstup zdarma, výstavy a další program nabízí Východočeské muzeum, Východočeská galerie, Galerie města Pardubic, výstavní prostor Mázhaus, krematorium a Muzeum Rosice nad Labem. „Muzejní noc zahájíme komentovanou prohlídkou výstavy Tak jsme žili ve 20. století, která mapuje proměny životního stylu v letech 1918 až 1989. Na vlně retro pokračuje i další program – výstava automobilových veteránů na nádvoří, písničky kabaretu Mravnost – marnost či retro občerstvení," pozval ředitel Východočeského muzea Tomáš Libánek.



Východočeská galerie v Pardubicích připravila workshopy a programy, jejichž koncepce vychází z rozmanitého zpracování fotografie. Návštěvníci si vyzkouší práci s camerou obscurou a vyvolávání černobílých fotografií, objeví tajemství fotogramů a light artu.

Galerie na Příhrádku zve na venkovní dětské divadlo Malý Mikuláš podle knihy Mikulášovy patálie.



Pardubické krematorium své brány otevře v době mezi 18 a 21:30 a nabídne komentovanou prohlídku velké a malé obřadní síně a dnes již nepoužívaných kremačních pecí.



V Museu MHD a železnice Rosice návštěvníky čekají zahradní železnice, parní stroj, ale i občerstvení. Chystají se také jízdy historickými vozidly.

