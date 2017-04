Po železniční dálnici do Prahy za 20 minut

Pardubice – Z Pardubic do Prahy vlakem za 20 minut a z Prahy do Brna za hodinu? To není pouhá fantazie, ale budoucnost s vysokorychlostními tratěmi, na kterých jezdí vlaky 250 kilometrů v hodině i víc.

Drážní mapa.Foto: archiv

Jenže Česká republika tyto „železniční dálnice" zatím nemá, o jejich výstavbě se mnoho let jen hovoří. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) včera na Železniční konferenci Pardubice 2017 prohlásil, že sehnat peníze na tyto investice nebude problém, bez ohledu na to, zda se podaří získat prostředky z evropských zdrojů. „Problém je legislativa, abychom stavěli rychle," řekl Andrej Babiš. Dále je podle něj důležité nadefinovat, kudy přesně mají přímé trati vést. Pardubický poslanec Martin Kolovratník (ANO) považuje za zásadní nedávné přijetí usnesení Poslanecké sněmovny, které Vládu ČR zavazuje provést přípravy tak, aby se rychlostní tratě mohly začít stavět nejpozději v roce 2025. „Jsem přesvědčený, že vysokorychlostní tratě jsme měli mít už dávno, protože jsou důležité. Česká republika však musí nejdříve vyřešit potřebnou legislativu a připravit konkrétní projekt s technickým řešením a parametry tratě," uvedl Martin Kolovratník. Nejdál je příprava rychlého spojení ve směru ze severu (Berlín, Drážďany, Ústí nad Labem, Praha), tam už se začíná kreslit studie. Další trasou je Praha, Brno a odtud dále na jih na Vídeň, anebo zpátky na sever, na Ostravu a Polsko. Pak by následovaly další fáze. Ideálním koncovým stavem je propojení na úrovni hlavních měst Berlín, Praha, Vídeň a z Prahy také na Varšavu. Podle studií jsou vysokorychlostní spojení do vzdálenosti zhruba 700 km dokonce rychlejší než letecká doprava.

Autor: Pavlína Roztočilová