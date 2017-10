Po ztraceném seniorovi pátral i vrtulník

Pardubice – Hledali centra, který by jim pomohl vylepšit nejen úspěšnost využití přesilových her. Vedení pardubického klubu se dohodlo s Třincem, který na hostování do konce kalendářního roku uvolnil Rostislava Marosze. Hokejové Pardubice tak oznámily další změnu v hráčském kádru.