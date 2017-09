Po ztroskotání britské stíhačky je pardubické letiště dočasně uzavřeno

Pardubice - Britská stíhačka zůstává stále mimo dráhu, poškozena však zřejmě nebyla. Stroj si v sobotu prohlédnou britští specialisté.

Letoun Eurofighter Typhoon britského letectva stále zůstává na travnaté ploše za drahou pardubického letiště. Po pátečním nezdařeném přistání, kdy stíhačka vyjela z dráhy jej zatím nebylo možno odklidit. Vojenské letiště v Pardubicích tak zůstává mimo provoz.



K nehodě došlo při přistání. Letounu se nezdařil přistávací manévr a brždění před koncem dráhy. Stroj vyjel z betonové plochy a po trávě urazil přibližně padesát metrů.



"Vyšetřování příčin nehody stále probíhá, vyšetřovatelé byli na místě celou noc. V tuto chvíli víme, že na majetku letiště nebyla způsobena žádná škoda. Britský letoun přijedou prohlédnout jejich servisní technici," uvedla mluvčí Správy letiště Pardubice Iva Machová.



Podle dosavadních informací ale ani škody na letadle žádné nebudou. Vyjetí z dráhy přestál bez viditelného poškození. I tak ale bude nutná celková prohlídka a diagnostika letounu, kvůli které právě míří do pardubic britší specialisté.

Letiště do odvolání mimo provoz

Pardubické letiště je také až do odvolání uzavřeno pro vešekerý provoz. "V tuto chvíli čekáme na vyproštění letounu. To je v režii britské strany, která si za tímto účelem najala externí firmu z Prahy. Čeká se také na speciální vyprošťovací vozidlo ze základny Čáslav, které by mělo letoun dostat z travnaté plochy. Jakmile bude letoun odtažen, bude nutné provést jen drobné úpravy terénu kolem dráhy a nejpozději do hodiny pak bude možné opět letiště otevřít," uvedla Iva Machová.



Pardubické letiště slouží armádě hlavně jako výcvikové. Je však také záložním letištěm a to i pro pražská letiště. Tento víkend se navíc v sousedním Hradci Králové koná letecká show CIAF, pro kterou byly Pardubice také záložním letištěm. "To v této chvíli samozřejmě není možné, úlohu hlavního záložního letiště pro CIAF přebralo Mnichovo Hradiště," dodala Iva Machová.



Kvůli havárii letounu nemohly pokračovat ani cvičné lety Centra leteckého výcviku, které včera mělo v plánu lety vrtulníků. Ty sice runway nepotřebují, ale uzávěra se nekompromisně vztahuje na všechny lety.



Pardubické letiště slouží napůl také jako civilní. Přijímá charterové lety a linky některých dopravců. Nejbližší civilní letoun je v Pardubicích očekáván v 15:40 minut v sobotu odpoledne. "Pokud do té doby bude plocha letiště volná, nemělo by přistání nic bránit. V případě, že by se vyproštění britského letounu opozdilo, bude muset stroj vyhledat záložní letiště," podotkla Iva Machová.

Cvičení Ample Strike se nehoda nedotkne

Pardubice jsou v těchto dnech také záložním letištěm pro mezinárodní vojenské cvičení Ample Strike. Slouží jednak jako záložní přistávací plocha, tak jako dočasná základna tankovacích letounů KC 135 amerického vojenského letectva, které se cvičení účastní. Chod cvičení však tato nehoda pravděpodobně nenaruší. "Cvičení Ample Strike nemá na tento víkend plánované žádné letové mise, uzavření pardubického letiště tak jeho průběh zřejmě nenaruší," uvedl Tomáš Maruščák, mluvčí 21. základny taktického letectva v Čáslavi, která hostí hlavní část tohoto cvičení.



Letoun patří do sestavy 6. squadrony Královského letectva se základnou v Lossiemouth. Na show CIAF, která se v sobotu koná v Hradci Králové, měl stroj být vystaven na statické ukázce a letového programu se účastnit neměl.