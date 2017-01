Pod peticí gymnazistů je 300 podpisů. Chtějí zpět automat

Pardubice – Boj proti „pamlskové" vyhlášce pokračuje.

Káva s mlékem. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dalibor Krutiš

Pardubice – Automat na horké nápoje, který kvůli „pamlskové" vyhlášce ministerstva školství musel být odstraněn z Gymnázia Dašická, nahradili studenti kartonovou maketou. Stále se totiž s jeho ztrátou nesmířili. „Nepiju kafe každý den, ale spíše nechápu princip, že jako 19letý si nemůžu společně s učiteli koupit kafe či něco teplého," říká student Miroslav Večeřa. „Prodej horkých nápojů by se dal přemístit za pult do místního bufetu, kde by prodavač jasně viděl, komu nápoj prodá," dodává.



Vyhláška však mluví jasně – ve školách, kde plní žáci povinnou školní docházku, se nesmí žádné nezdravé nápoje prodávat.

PROTI JE I UČITEL

Proti vyhlášce jsou i někteří učitelé. „Je logické, že po zákazu automatu na kávu, který by mohly používat děti pod patnáct let, musí přijít zákaz internetového připojení v rodinách majících děti mladší 15 let, protože tyto děti by na internetu mohly spatřit věci, které rozhodně spatřit nesmí. Pamlsková vyhláška je pokus vytvořit problém tam, kde není, a řešit ho způsobem předurčeným k neúspěchu. Tato vyhláška diskriminuje bufety ve školách a žáky posílá do obchodů v okolí škol, kde nakoupí necenzurované potraviny. Epidemii obezity to nezastaví," míní učitel „Dašáku" Milan Volejník.



„Podle mě je pamlsková vyhláška dobrý úmysl, nicméně v Pardubicích jsou spousty dalších obchodů, kde si nezdravé věci mohu koupit, takže to trochu postrádá smysl," říká student Dan Barek a potvrzuje tak kantorova slova. Mnoho studentů si na služby automatu zvyklo, kafíčko z něj bylo takřka jejich denním chlebem. „Automat na kávu byl neodmyslitelným průvodcem mého studia na gymnáziu. Zrušení automatu považuji za nesmyslný krok, který povede leda ke snížení komfortu při pobytu ve škole. Studenti budou chodit na turka k Vatikánu nebo si budou nosit kávu v termosce. Ač proti státním regulacím principiálně nejsem, tuto považuji za mimořádně pitomou a neúčelnou," podělil se o svůj názor absolvent gymnázia Tomáš Stavrovský, dnes student práv.



Petice, kterou dávají studenti „Dašáku" dohromady, se zatím ocitla na mrtvém bodě. „Řešíme právní náležitosti, než ji rozšíříme. Jedná se o petici víceletých gymnázií za výjimku právě pro víceletá gymnázia, proto bychom chtěli, aby byla podepisována výhradně studenty. Počet podpisů na naší škole se blíží třem stům," prozradil Daniel Pastera ze studentské rady.

ZDRAVÉ TO NENÍ

Kofeinové a sladké horké nápoje, které automat nabízel, jsou podle odbornice škodlivé. „Káva se vzhledem k obsahu kofeinu nedoporučuje jako vhodný nápoj pro děti. Čím méně dítě váží, tím více se mohou projevit důsledky kofeinu, jako je nesoustředěnost, nervozita nebo neklid. Kofein také může narušit spánek. Kávu děti často konzumují slazenou, čímž se přispívá k riziku nárůstu tělesné hmotnosti," sdělila Deníku nutriční terapeutka Michaela Přívozníková. Nezdravé jsou podle odbornice i další nápoje z automatu.



„Jeden kelímek kakaového nápoje dodá energii odpovídající čtyřem kostkám cukru. Kromě nárůstu hmotnosti hrozí při požívání takovýchto nápojů i zvýšený výskyt zubního kazu. Souhlasím, aby vláda zaujala výživovou strategii. Obezita se stala vážným celospolečenským problémem. Škola formuje správné zdravotní návyky dětí, a proto by skrze regulované automaty nebo státem podporované programy měla dětem nabízet zdraví prospěšné potraviny, jako je mléko, jogurty či například čerstvé ovoce,"

dodává Michaela Přívozníková.



Jaroslav Preisler