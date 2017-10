Podle středoškoláků by volby vyhrála Česká pirátská strana

Pardubice – Na 281 středních školách po celé České republice se 3. a 4. října uskutečnily sedmé studentské volby. Středoškoláci sice volili nanečisto, ale vybírali z politických stran, které skutečně kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni.

V Pardubicích se do studentských voleb zapojily tři školy. Obchodní akademie Pardubice se projektu účastní již od roku 2010. „Domníváme se, že účast mladých lidí u voleb je v podstatě mizivá, takže chceme studenty tímto způsobem motivovat, aby k volbám šli. Studenti k tomu navíc přistupují zodpovědně, takže bych řekla, že akce svůj účel plní,“ řekla učitelka obchodní akademie Kateřina Francová.



Studenti stejně jako na ostatních školách sestavili tříčlennou volební komisi, připravili volební místnost, urnu a plentu, za kterou voliči zatrhli jednu z kandidujících stran, která jim byla svým programem nejbližší. „Já jsem volil Občanskou demokratickou stranu, protože jsem pravicový volič, smýšlím pravicově a souhlasím s osmdesáti procenty jejich programu,“ uvedl student Jan Rydval.



Volební komise hlasy sečetla a výsledky odeslala ke zpracování. „Voleb se zúčastnily všechny třídy. Těch, co by nevolili nebo vhodili neplatný lístek, je minimum. Účast je podle našeho odhadu přes devadesát procent,“ zhodnotila volby učitelka Eva Hronová.



Jak to dopadlo a které školy se zapojily?

Do studentských voleb se zapojilo 281 škol z celé České republiky, svůj hlas vhodilo do urny 40 068 studentů.

V Pardubickém kraji se účastnilo 15 škol, v samotných Pardubicích pak školy tři – Gymnázium Mozartova, Obchodní akademie a Anglické gymnázium.

Největší počet hlasů získala v Pardubickém kraji Česká pirátská strana (22,56 %), za ní následovalo hnutí ANO 2011 (14,2 %), na třetí pozici se umístila TOP 09 (11,38 %), na čtvrtém místě Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (7,2 %).

Stejné pořadí je na prvních čtyřech místech i za celou Českou republiku. Pátí v kraji skončili Sportovci (7,06 %).

Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by překročila ještě ODS (6,87 %). Alice Šplíchalová