Podnikatel Holeček znovu brojí. Tentokrát proti trampolíně

Pardubice – V hojně navštěvovaném parku Na Špici v Pardubicích měla být postavena trampolína. Na první pohled se to zdá jako dobrá zpráva pro rodiny s dětmi. Dělníci už dokonce vykopali jámu, jenže tu budou muset zase zasypat.

Podnikatel Holeček znovu brojí. Tentokrát proti trampolíněFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Proti záměru totiž vystoupil podnikatel Miloš Holeček. Ten je známý tím, že si v této oblasti postavil vilu načerno a tak dlouho s politiky bojoval, až se mu podařilo ji nechat zlegalizovat. Jenže ani tím problémy neskončily, Holeček si opakovaně stěžuje na hluk z hřiště i parku.



„Je zbytečné, aby trampolína v těchto místech byla, když je tam proti ní takový odpor. Akorát by to vyvolávalo další konflikty. Nyní proto hledáme nějakou bezproblémovou lokalitu, kam ji umístíme," uvedl starosta prvního městského obvodu Jaroslav Menšík (ANO).



TRESTNÍ OZNÁMENÍ

Holeček totiž v případě, že by došlo k instalaci trampolíny, dokonce hrozil tím, že podá trestní oznámení na nelegální stavbu. A to i přesto, že pro umístění trampolíny není stavební povolení potřeba, stačí územní rozhodnutí.



Ústupek Holečkovi se nelíbí zastupiteli prvního obvodu Filipu Sedlákovi (Naše Pardubice). „Trampolína je přínos pro zdraví a radost obyvatel, a proto její existence má smysl. Jestliže získá povolení, tak bude stát. Jsem připraven i navrhnout usnesení na jednání zastupitelstva, pokud to nepůjde měkčími prostředky. Celá akce musí splnit zákonné povinnosti a pak není důvod, aby zde trampolína nestála," řekl Sedlák.