Podnikavé ženy si daly sraz v reálce

Pardubice - Když začala Eva Urbanová z Pardubic před třemi lety prodávat dřevěné bedýnky ruční výroby naplněné českými delikatesami, netušila, že se její nápad podívá až do Argentiny, Číny či Mexika. Všude tam už její České bedýnky vycestovaly.

Eva Urbanová je jednou z 26 živnostnic, které v úterý představily své podnikání během Dne podnikavých žen Pardubického kraje v bývalé reálce na Komenského náměstí. Řada z nich začala podnikat během mateřské dovolené, anebo krátce po ní, když zjistily, že o své původní místo přišly, anebo už jim kvůli péči o děti nevyhovuje, či zatoužily po změně.

„Já sama mám šestiletou dceru a rok a půl starého syna. Musím si na dva dny v týdnu platit chůvu, abych mohla být ve svém obchodě. Ale nelituji," uvedla Eva Urbanová, která je zároveň organizátorkou Dne podnikavých žen, který se letos uskutečnil podruhé. Loňský první ročník měl velký úspěch. Do pokračování se přihlásilo ještě o patnáct žen, ale překvapivě i mužů více, než kapacita dovolovala přijmout. S čím se ženy, které chtějí začít podnikat, nejčastěji a nejvíce potýkají? „Hlavní překážkou bývá nízké sebevědomí a také nedostatek financí. Důležité je mít mentora, který vám poradí," řekla Eva Urbanová, ona sama jezdila pro zkušenosti na semináře do Prahy. Dnes přicházejí ti, kdo uvažují o rozjedu podnikání, s žádostí o radu za ní.

„Samozřejmě za mnou do krámku chodí i lidé, kteří podnikání vyzkoušeli a neuspěli, zbankrotovali, i takové případy jsou," dodala mladá podnikatelka z Pardubic.

Do krajského města se sjely podnikatelky z celého Pardubického kraje. Cukrářka Jana Novotná z Chrudimska se odvážila rozjet své podnikání, až když byly její čtyři děti téměř dospělé. Dnes je spokojená, svou práci miluje. Přes zimu pracuje na zakázkové výrobě, v pátek po zimní pauze opět otvírá své bistro v Zaječicích. „Pracuji od rána do noci, ale baví mě to. Pokud chce někdo začít podnikat, musí si připravit hlavně spoustu času a dělat to srdcem," uvedla tato mistryně cheesecaků, která do Pardubic přivezla i jednu slanou novinku – quiche s medvědím česnekem, a ze sladkého nově představila křehké makronky.

K vidění a k prodeji ale bylo v reálce nejen dobré jídlo. Ženy v kraji úspěšně podnikají také v oblasti výroby šperků, ručně malovaného oblečení, interiérového designu, vizážistice a výživovém poradenství.