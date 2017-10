Podzimní městské slavnosti dnes začínají Proměnou

Pardubice – Podzimní městské slavnosti se do Pardubic vrátí již dnes. Od 9 hodin ráno představí Dramatický soubor Střední průmyslové školy elektrotechnické dramatizaci povídky Proměna od Franze Kafky.

Kočárová jízda v Pardubicích.Foto: Dostihový spolek

Následně program pokračuje až odpoledne, kdy v 16 hodin na Pernštýnském náměstí zazní rocková muzika v podání Petra Langra a Alderney. Ve stejnou dobu z Pardubického dostihového závodiště vyjede jízda kočárů. Mezitím dojde v 16.30 hodin u kaple sv. Anny k žehnání kokardy vítězi Velké pardubické, zazpívá Josef Sochor a v 18.30 hodin vyjde lampionový průvod.



První den Podzimních městských slavností pak zakončí jazz-rocková kapela Donrvetr, která na Pernštýnském náměstí zahraje písně s originálními texty od 18 hodin.



Zítra obsadí Podzimní městské slavnosti třídu Míru a zároveň také Pernštýnské náměstí již od rána. Na třídě Míru začne program v 9 hodin výtvarnou dílnou, kde si děti ozdobí perníkovou ozdobu na pardubický vánoční strom, od 10 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout a vyzkoušet cyklokuriozity, které připomenou 200 let od vynálezu jízdního kola.



Od 14 hodin je na programu cirkusová show a v 18.30 hodin pak koncert Kašpárek na valníku. To na Pernštýnském náměstí se mezi 10. a 18. hodinou uskuteční trhy, od 14 hodin se návštěvníci projedou v kočáře a ve 14.30 se sjedou historická vozidla, aby zahájila svou spanilou jízdu.



V 17 hodin budou zájemci od Zelené brány s Klubem přátel Pardubicka putovat za pardubickými pověstmi. Následovat bude Transformers show a vystoupení bubeníků. Ve 20 hodin program na Pernštýnském náměstí zakončí provazochodci, kteří se ve výšce vydají napříč náměstím.



Od 10 do 17 hodin je připraven program také v Železničním Muzeu Rosice nad Labem, který ve stejných časech bude pokračovat oba víkendové dny.