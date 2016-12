Policejní sbírka dárků putovala do Veské

Veská - Dětské centrum Veská navštívili policisté. S náručemi dárků.

Vánoce jsou za dveřmi. Policisté Pohotovostního a eskortního oddělení Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ale nenechali všechnu práci jen na Ježíška, ale včera se s plnými náručemi dárků vypravili do Dětského centra Veská u Sezemic, aby alespoň dárky zpříjemnili svátky dětem, které momentálně nemohou být se svými rodinami doma.



„Asi před měsícem jsme si mezi sebou na oddělení řekli, že by bylo dobré zpříjemnit vánoce dětem, které tu rodinu nemají a aby si je také užily," říká policistka Dita Holečková.



„Na našem oddělení jsme proto uspořádali sbírku, hraček a dalších věcí potřebných pro děti. Nejen hračky, ale i oblečení nebo pleny. A aby to bylo pro ty děti jako pod stromečkem, tak jsme dárky zabalili pěkně do papíru a přivezli do centra ve Veské," dodává Dita Holečková.



„V centru je momentálně umístěno kolem třiceti dětí, buď samostatně nebo s rodiči. Máme zde děti od půlročního miminka až po sedmnáctiletou slečnu. Na Štědrý den jich tu bude o dost méně. Kde je to jen možné, si je rodiče nebo blízcí berou na vánoční svátky k sobě domů," vysvětluje ředitelka centra Markéta Tauberová.



„Dárky od nás a od policistů najdou děti pod stromečkem 24. prosince nebo až se k nám vrátí," dodává Markéta Tauberová.