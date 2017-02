Policie a hasiči u Holic prohledávají les. Hledají sebevraha

Holice - Rozsáhlá pátrací akce probíhá v lesích u Holic.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

V Holicích, kolem místní části Koudelka pátrají právě teď hasiči a policisté po pohřešovaném muži. Důvodem je především obava o jeho život. Panuje totiž vážné podezření, že odešel spáchat sebevraždu.

"Ve spolupráci s hasiči pátráme po muži ve věku čtyřiašedesát let, u kterého je obava, že by si mohl chtít sáhnout na život. Naposledy byl viděn ráno v době snídaně. Muž obvykle chodí na dlouhé procházky do lesa se psem, psa však tentokrát nechal doma a od té doby o něm nejsou žádné zprávy. Nemá u sebe ani mobilní telefon," uvedla mluvčí pardubické policie Eva Maturová.

Na místě jsou krom policistů také hasiči z Holic, Horního Jelení a Ostřetína.