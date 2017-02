Policisté dostali plyšové hračky. Pomohou uklidnit děti při výslechu

Pardubice – Na krajském ředitelství policie v Pardubicích teď nebude nějakou dobu nouze o plyšové hračky. Nejsou však určeny policistům, ale dětem. Pocházejí ze sbírky, která se v minulých dnech uskutečnila v Pardubicích.

„Nápad s plyšáky přišel přes sociální sítě. Tam jsem zahlédla, že ve středních Čechách shání plyšáky pro hasiče, kteří je pak rozdávají dětem u dopravních nehod. Napadlo mě tedy podpořit pardubické záchranáře, a tak jsem rozhodila sítě. Zvedla se vlna výborných ohlasů. Zejména maminky po Ježíšku využily příležitost k likvidaci plyšáků, některé to pojaly i výchovně s tím, že hračka pomůže dalším dětem," říká Eva Urbanová, která sbírku předala policistům.

POMOHOU DĚTEM

Právě tady se totiž potkal dobrý úmysl se šťastnou náhodou. Policie v Pardubickém kraji plyšové hračky začala shánět.



„Určitě bychom si s nimi třeba i sami rádi hráli, ale plyšáci zamíří do výslechových místností pro děti, kde poslouží k hraní i zábavě dětí. Počty dětí coby obětí trestné činnosti nám rostou a při výslechu pomůže třeba i plyšová hračka zmenšit napětí, dítě uvolnit a získat jeho důvěru," vysvětluje mluvčí pardubické policie Petr Voldán.



A tak opičáci, medvědi, pejsci nebo krteček z plyše našli nový domov a navíc užitečné využití. „Přivezli jsme dva a půl obřích pytlů a to jsem jeden zapomněla doma. Pokud bude ze strany policie zájem i dále, tak toto spojení můžeme udržet i do budoucna," dodává Eva Urbanová.