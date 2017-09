Policisty učil profík přežít v tlačenici

Pardubický kraj – Útok bez varování: jedna ruka zezadu přes krk, druhou rukou rychlý sled ran do boku a zad policisty. Pachatel do něj „nasype“ šest, sedm ran za tři vteřiny. Reálné hrozby a reálné situace. Policisté krajské pořádkové jednotky se jim v pondělí učili čelit.

„Toto je ulice, tohle není sport,“ vysvětluje shromážděným mužům zákona Jean-Paul Jauffret, nenápadně působící muž, který ale jako veterán legendární Francouzské cizinecké legie a mistr instruktor bojového umění Krav Maga učí policisty bránit holý život v situacích, kdy o něj opravdu jde.

Následuje ukázka, jak téměř jistou vraždu policisty obrátit v úspěšně dotažený zákrok a eliminaci pachatele. Bojuje se tu všemi prostředky a bez slitování. Samotný útok nožem zezadu Jean-Paul krátkým protitahem ruky zastaví a přechází do protiútoku.

„V reálu do něj budeš řezat, co se do něj vejde, dokud ten nůž sám nepustí. Pořádné bomby do hlavy, obličeje. Když držíš pistoli, použiješ ji a bušíš s ní,“ přednáší expert na protiteroristický boj a odráží od sebe figuranta a natažením závěru přebíjí pistoli.

„Musíte si pamatovat, že když jste ho s ní předtím udeřili, mohl se posunout zásobník, posunout závěr. Přebíjíte, abyste měli jistotu, že nenastane závada, a postupujete proti pachateli podle dalšího dění,“ dodává. Figurant si poslušně lehá. Jakýkoliv jiný pohyb by pro něj v reálu skončil výstřelem zblízka.

Nácviky na žíněnkách vystřídá skutečné prostředí – ulička železničního vagonu, kde mělo padnout několik výstřelů. Cvičí se zákrok jak ve dvojici, tak jako kdyby na místo dorazila první hlídka.

RYCHLE A VE STRESU

Tady nastává doslova vřava. Hlídka policistů musí projít vagonem, kde však číhají figuranti. Celodenní trénink situací se tady smrskává na bitku o každý metr a každé kupé. Na policisty prší rány holemi, pěstmi i tréninkovými noži, míří se atrapami automatických zbraní. To, co se před chvílí zpomaleně zkoušelo, teď jede v reálném čase, rychle a ve stresu. A o to právě jde.

„Tady jsme v situaci, kam se především dostává pořádková jednotka nebo prvosledová hlídka. Jsme tranzitním krajem nejen pro republiku, ale i na spojnici Německo – Rakousko. Sebeobrana ve stísněném prostředí vlaku nebo v davu na nádraží je pro nás něco, co chceme znát,“ říká velitel krajské pořádkové jednotky policie Pardubického kraje Zdeněk Klubrt.

„Navíc pro příklad útoku nožem na policistu nemusíme chodit k teroristům. V Hradci Králové zkusil jeden z hradeckých fotbalových ultras seknout nožem přes záda policistu, což je přesně jedna z těch situací, které se tu probíraly,“ dodává velitel pořádkové jednotky.