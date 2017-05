Politici řešili toulavé kočky. Chtěli zakázat jejich krmení

Pardubice – Toulavé kočky. Právě to trápí obyvatele pardubického prvního obvodu. Alespoň podle místní radnice. Obvod se totiž pokusil do městské vyhlášky o veřejném pořádku prosadit klauzuli, která lidem zakazuje na jeho území toulavé kočky krmit a stavět jim obydlí.

Ilustrační snímek.Foto: Denik.cz

Při porušení tohoto zákazu by pachatelům hrozilo přestupkové řízení. Na zastupitelstvu však tento záměr neprošel. „Je to reakce na opakované stížnosti místních obyvatel. Jedná se hlavně o ulice Za Pasáží, Štrossova, ale také řadu dalších lokalit. Lidi to obtěžuje a my nemáme možnost to následně uklízet pomocí vlastních pracovníků," uvedl starosta prvního obvodu Jaroslav Menšík (ANO).



Proti tomuto návrhu se ale na hnutí ANO sesypala velká kritika. „Žádné jiné obvody se k tomu radši ani nevyjádřily. Souhlasíte s tím, že zákony jsou přebujelé a zbytečné? To samé děláme v Pardubicích. Akorát tím zaplevelujeme obecní vyhlášku," konstatoval Karel Haas (ODS).



Připomněl rovněž, že takovýto přestupek by se případným pachatelům jen těžko dokazoval. „Je to v praxi neproveditelné. Krmivo na sobě nemá značku, pro jaké je zvíře. Podle tohoto znění vyhlášky by nevadilo, kdyby tam někdo pokládal krmení třeba pro králíčky," řekl Haas.



A v kritice šel zastupitel ještě dál. „Pokud by pachatelé byli dopadeni při stavění obydlí pro kočky, stačilo by říct, že jim staví jen dočasnou čekárnu," doplnil Haas s nadsázkou.



Omezení pokládání krmiva pro zvířata ale ani v jiných městech není nic neobvyklého. Například v nedalekém Hradci Králové ve vyhlášce mají, že se nesmí na určitých místech zanechávat potrava pro ptáky a zvířata. „Taková formulace je logická a nic bych proti tomu neměl," poznamenal Haas.



Starosta Menšík se hájil tím, že návrh změny vyhlášky o veřejném pořádku připravovali bez konzultace s právníkem. „Napsali jsme to, jak jsme to cítili," řekl Menšík, který nakonec návrh stáhl.

Očima autorky textu

Máme se dobře. Můžeme řešit kočkyToulavé kočky, jejich krmení a obydlí. Poměrně zvláštní téma pro jednání zastupitelů. Po dlouhých debatách o lávce či podchodu na pardubickém nádraží, prodeji Ideonu nebo vybudování propojky přes Červeňák je to trochu oddych. Skoro to vypadá, že se máme tak dobře, že nic podstatnějšího ani řešit nemusíme. Ale zároveň to hází až groteskní odlesky na komunální politiku – zvlášť nyní. Starosta Menšík se sice hájil tím, že návrh nekonzultoval s právníkem, ale i bez právnického vzdělání nad takovouto formulací zůstává rozum stát.