Porušují v Perníkové chaloupce "babišným" zákon?

Desetikorunou proti miliardáři. Tak by se dal ve zkratce popsat boj provozovatele Perníkové chaloupky Luďka Šorma, který od začátku měsíce vybírá od svých zákazníků „babišné" ve výši 10 korun jako poplatek za službu „zaevidování do elektronické evidence tržeb" (EET).

ŽÁDNÉ NEGATIVNÍ REAKCE ZATÍM NEJSOU

„Žádné výrazně negativní reakce jsme u našich hostů zatím nezaznamenali. Ani tržby nám neklesají. Lidé oceňují, že jsme nezdražili produkty, které tu prodáváme. Tímto krokem jim dáváme možnost přemýšlet o tom, co má větší hodnotu, jestli lízátko za čtyři koruny nebo zavedení sankcí ze strany ministerstva financí v případě nesplnění této nové povinnosti. Přestože podnikatelé nemají možnost přímo ovlivnit řadu faktorů, jako je například kvalita internetového připojení, mohou případné pokuty dosáhnout částky až půl milionu korun. To by byl pro drobné živnostníky ekonomický trest smrti," vysvětlil svůj postoj Luděk Šorm.



Pokud navíc zákazníci v Perníkové chaloupce utratí více než 99 korun, jsou účtenky od speciálního poplatku osvobozeny. „Stává se, že když přijdou chlapi na pivo, platí dohromady na jednu účtenku," přiznal Luděk Šorm, který už si za tento postup vysloužil veřejnou kritiku od České obchodní inspekce (ČOI).



„Z médií jsem se dozvěděl, že se úřadům 'babišné' nelíbí a že prý porušuji zákon. Tak jsem se hned na ČOI i ministerstvu financí písemně dotázal, jak konkrétně. Zatím jsem žádnou odpověď nedostal," divil se Luděk Šorm.

„Stát by neměl o někom beztrestně tvrdit, že porušuje zákon. Mluvčí ČOI mě tak veřejně v médiích osočil, aniž by předtím někdo zahájil správní řízení! Pokud vím, ani žádná kontrola u nás oficiálně nebyla," poznamenal provozovatel Perníkové chaloupky Luděk Šorm.



„Je absurdní, aby v právním státě úředník zoufale hledal nějaké porušení zákona, které by pak podnikateli přišil," reagoval europoslanec Petr Mach a zdůraznil, že pokud bude provozovateli Perníkové chaloupky udělena podle něj nefér pokuta, je připraven mu ji pomoci uhradit ze svého fondu proti státní šikaně.

ÚČTENKOVÁ LOTERIE AŽ PŘED VOLBAMI

„Vím, že bojuji desetikorunou proti miliardáři. Jsem jako mravenec, který když štípne krysu, tak ta si toho ani nevšimne. Ale kdyby to udělalo tisíc mravenců, asi by to už znát bylo," nastínil Luděk Šorm, jemuž vadí, že ministr financí Andrej Babiš plánuje spustit účtenkovou loterii až před začátkem kampaně do sněmovních voleb. „Nechápu, proč loterie nepoběží dříve. Rozhodně odmítám platit za svoje peníze kampaň hnutí ANO," upozornil.



„Nápad Luďka Šorma je chytrý. Byl bych rád, kdyby se jím inspirovalo co nejvíce hospodských. Snad by potom lidé pochopili, o co vlastně jde. Stát si vymýšlí neustále nové a nové nesmyslné povinnosti a hází je na bedra těch, co už je přestávají být schopni unést. A Andrej Babiš zatím své vlastní firmě odpouští daně v řádu stamilionů korun," dodal Petr Mach.