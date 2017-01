Pozemky pro propojku mají na dosah. Město vyjednává

Pardubice - Pardubice čeká klíčové jednání o pozemcích na resortu obrany.

Most v bývalém vojenském prostoru v PardubičkáchFoto: DENÍK

Představitelé města jedou ve čtvrtek na ministerstvo obrany jednat o převodu pozemků pro stavbu propojky mezi Višňovkou a Pardubičkami. Silnice má vést přes lokalitu Červeňák, kde dříve působila armáda. Obě strany jsou prý odhodlány neopustit jednací místnost, dokud se nedohodnou na znění smlouvy.

ZAČALO TO V ROCE 2011

Město požádalo o převod celého území již v roce 2011, ministerstvo v roce 2012 odpovědělo nabídkou ceny ve výši přibližně 43 milionů korun. Na tento návrh podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové (ANO) město dodnes vlastně nereagovalo. Usiluje o převod bez úplaty. Tentokrát však Pardubice žádají jen o pozemky pod připravovanou propojkou. Resort obrany je podle náměstka primátora Jana Řehounka (ANO) bezúplatnému převodu nakloněn. „Nechceme nárokovat bezúplatně další věci a zhatit to," vysvětlil, proč město nepožaduje celé území Červeňák. „Pokud to teď doladíme, půjde to do únorového zastupitelstva a pak rozjedeme ty další věci," přislíbil s tím, že později město požádá o zbylé pozemky v bývalém armádním areálu.

ČEKAJÍ SE KOMPLIKACE

Propojka, která povede z Višňovky a vyústit má u nemocnice, není zanesená v územím plánu, stejně jako v něm není jasně zakotven jihovýchodní obchvat, na který se má napojit.



Devatenáctá změna územního plánu, kterou město stále řeší a v níž mají být obě komunikace zaneseny, může podle opozičního zastupitele Petra Klimpla (ODS) ještě nabrat zpoždění. Zástupci Iniciativy přírodní park Červeňák si totiž propojku nepřejí.



„Podle harmonogramu by se změna měla schvalovat letos v červnu. Byla vyhotovena ve dvou variantách. Ekologickým sdružením se nelíbí ani jedna. Určitě proto nebude schvalování v červnu," uvedl Klimpl.

Pro současné vedení města je jihovýchodní obchvat stěžejní investicí, i když v minulosti dostal přednost severovýchodní obchvat, který je v přípravách dále. Vedení Pardubic ovšem upozorňuje na to, že jihovýchodní obchvat do roku 2020 v Pardubicích rozhodně nebude. Stavba v tuto chvíli nemá ani žádné správní rozhodnutí, ani vyhodnocení vlivů na životní prostředí. Špatnou dopravní situaci v krajském městě by tak mohla pomoci řešit právě propojka.



„Doufám, že letos dotáhneme změny územního plánu a obchvat se v něm jasně zakotví. Zahájíme další intenzivní jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic, které připravuje projekt. Příští rok bychom chtěli jasně říct, kdy začne stavba obchvatu," uvedl primátor Martin Charvát (ANO). Zmínil, že tento projekt má podporu vlády. „Musíme ale vyřešit problémy, které začaly už v roce 2013," doplnil Charvát.



Aktivisté, kteří by z Červeňáku rádi měli přírodní park, se ale obávají, že pokud město požádá o celé území, teprve až bude mít pozemky pro novou silnici, může být už pozdě. O lokalitu podle nich mají zájem developeři.