Přednádraží kvůli mrazům nestihnou dokončit v termínu

Pardubice - Dostavba přednádraží v Pardubicích se odsouvá. Město bude muset uplatnit výjimku z dotačního programu.

Rušné staveniště před pardubickým hlavním nádražím doslova zmrazila zima. Práce závislé na počasí se musely zastavit, čeká se na oteplení. Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Práce na stavbě autobusového terminálu před vlakovým nádražím v Pardubicích kvůli mrazu čtyři týdny nepokračují a podle náměstkyně primátora Heleny Dvořáčkové (ANO) jen tak nezačnou.



Důvodem je mráz a promrzlá půda. Aby práce mohly opět naplno pokračovat, nesmí mrznout alespoň 14 dní. Jenže to zatím nenastalo, a práce tak nabírají další zpoždění.



„Ráno byly tři pod nulou," konstatovala náměstkyně primátora Pardubic Helena Dvořáčková. „Odhadem tedy ještě dva týdny dělníci pracovat na stavbě nebudou," dodala.



Stavba už nabrala takové zpoždění, že město musí požádat poskytovatele dotací o prodloužení termínu. O dotace ve výši 108 milionů korun podle náměstkyně město nepřijde, i když mělo investici vyúčtovat do 14. června, což nestihne.



Stavební firma Strabag měla rezervu pouze pět týdnů, kdyby práce přerušilo mrazivé počasí, tu už však brzy vyčerpá. Termín dostavby a zároveň vyúčtování projektu lze ale prodloužit o dny, kdy stavební firma nemohla kvůli mrazu stavět. „My jsme tajně doufali, že tuhle klauzuli nebudeme muset použít," komentovala to náměstkyně.



Projekt za 176 milionů korun podpořený ze švýcarských dotací provázela zdržení ještě před zahájením. Město si muselo vyjednat prodloužení harmonogramu.



Práce zahájila firma Strabag na konci loňského října. Staví autobusový terminál s odpočinkovou zónu a fontánou, parkoviště a cyklověž na parkování bicyklů. Součástí prostoru před nádražní budovou bude i socha stavitele železnic Jana Pernera. K bronzové soše o výšce 190 centimetrů povedou pražce v délce asi 20 metrů.



Podle mluvčí Strabagu Edity Novotné stavební firma dokončila z 85 procent demoliční práce a z 80 procent kanalizaci, základy trakčních vedení, částečně přeložila sítě nebo základy pro cyklověž. „Vyrábějí se ocelové konstrukce zastřešení stojanů, terminálu, podhledy a jsou z poloviny dokončeny rozvody sítí. Připravuje se zvláštní užívání silnice I/36. V lomech se dokončuje výroba kamenných obrub a kostek. Z 50 procent je vyroben městský mobiliář," dodala.