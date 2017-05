Přednádraží se chystá na zkušební provoz

Pardubice – V rekonstruovaném pardubickém přednádraží bude v červnu zahájen zkušební provoz. Novým terminálem začnou jezdit trolejbusy městské hromadné dopravy (MHD). Cestující však přímo u nádraží stejně nebudou moci vystoupit.

Skrytý problém. Propad silnice odhalil dutinu pod zastávkou hromadné dopravy před pardubickým nádražím. Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

K převedení trolejbusové dopravy do prostoru terminálu má dojít v pondělí 5. června po kontrole ze strany Drážního úřadu. „Trolejbusy budou kolem nádraží Českých drah projíždět nikoliv po Palackého ulici, ale již novým terminálem, avšak bez výstupu cestujících. Pro ty nadále platí nejbližší obsluhované zastávky Autobusové nádraží, Albert HM a Polabiny, Lidická," uvedl ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán.



Kvůli rekonstrukci však už byla v sobotu uzavřena zastávka Autobusové nádraží, kterou cestující směrem z centra města při cestě na vlakové nádraží využívají nejčastěji. Náhradní zastávka je umístěna asi 120 metrů směrem zpět do centra před lékárnou.



„Děkujeme všem cestujícím za trpělivost. Věříme, že nový terminál, jehož výstavba jde v těchto dnech do finále, přinese významné zjednodušení pohybu a orientace cestujících v prostorách přednádraží a přispěje nejen ke zvýšení komfortnosti cestování veřejnou dopravou, ale stane se i reprezentativní vstupní branou do našeho města," poznamenal Pelikán.



Podoba pardubického přednádraží se mění ze dne na den. Už delší dobu zde stojí cyklověž, na části je hotová dlažba, připraveny jsou i lavičky a nástupiště jsou zastřešená. Uplynulý víkend došlo k pokládce asfaltu na Palackého ulici.



POKLÁDKA ASFALTU

„O tomto víkendu proběhlo frézování a pokládka asfaltu v Palackého ulici, pracovalo se i v nočních hodinách. V pátek navečer začalo frézování vozovky, poté následovala příprava podloží a zkoušky. V sobotu byly pokládány jednotlivé asfaltové vrstvy s tím, že poslední krytová vrstva byla položena v neděli ráno," řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investice a územní plánování Helena Dvořáčková. Druhá polovina Palackého ulice je tak řidičům opět k dispozici.



Průběh rekonstrukce už na začátku května přijeli zkontrolovat i zástupci Švýcarska, které projekt podpoří dotací ve výši až 85 procent způsobilých nákladů. Zajímal je zejména vliv letošní zimy na pokračování stavby. Chtěli vědět, zda je vzhledem k dlouhodobým mrazům 14. červen jako termín dokončení stavby reálný. Mrazy totiž výstavbu výrazně zpozdily, zhruba 45 dní mrzlo, 10 dní pak půda rozmrzala.



„Měli jsme však dostatečnou rezervu na dokončení stavby. V současné době se zde pohybuje 75 až 110 lidí denně, pracuje se kontinuálně 7 dní v týdnu. Zpoždění je tedy z velké části zažehnáno. Odhadujeme, že projekt bude hotov 14. června letošního roku, kdy dojde k převzetí stavby, zahájení zkušebního provozu a následně bude stavba zkolaudována," uvedla tehdy Dvořáčková.



Ve zdárný konec projektu věří i švýcarská strana. „Hodně jsem o projektu přednádraží četla. Jsem ráda, že jsem jej mohla konečně spatřit na vlastní oči. Považuji jej za opravdu důležitý, jelikož se nejedná o krátkodobou záležitost, ale o stavbu, kterou budou využívat budoucí generace. Pro návštěvu jsme se rozhodli také vzhledem ke zpoždění prací, způsobenému dlouhou a mrazivou zimou, abychom zjistili, v jaké fázi se stavba nachází. Na základě prohlídky přednádraží však věřím, že se společně dočkáme jeho úspěšného dokončení," poznamenala švýcarská státní tajemnice Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch.



Stavbaři se zatím kromě mrazů museli potýkat jen s jedním větším problémem, kdy se před nádražím propadla silnice. Ukázalo se totiž, že pod jejím povrchem se nachází velká kaverna neboli dutina. Ta musela být zasypána.



DALŠÍ ZMĚNY SE JEŠTĚ PŘIPRAVUJÍ

Přednádraží ještě čeká řada změn, stání pro vozy městské hromadné dopravy bude vybaveno moderními informačními systémy zajišťujícími lepší informovanost cestujících, přibude parkoviště K+R a také památník Jana Pernera, který se před lety zasloužil o vybudování železnice do Pardubic. Projekt počítá i s napojením přístupu cyklistů na stávající systém městských cyklostezek a úpravou návazné silniční infrastruktury.



Společnost Strabag má přednádraží přestavět za zhruba 176 milionů korun s DPH, švýcarské dotace by měly pokrýt 108 milionů korun.