Předškoláci patří do školek, nařídil stát. Někteří rodiče ale neslyší

Pardubice – Rodiče devadesáti pětiletých dětí z Pardubic zatím ignorují nový zákon a nezapsali své potomky do mateřských škol. Pokud je nepřihlásí, dopustí se přestupku a hrozí jim pokuta.

Ilustrační fotografie.Foto: Deník

Stát od 1. září letošního roku zavádí povinnou předškolní docházku pro děti, které v následujícím školním roce nastupují do první třídy. „Rodiče mají povinnost dítě do mateřské školy zapsat. Při zápisu si ale mohou vybrat z několika variant,“ uvedl náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.



Zákonem je docházka do mateřské školy stanovena na minimálně čtyři hodiny denně, pět dní v týdnu. Ale podobně jako v případě školní docházky má rodina možnost zvolit pro dítě formu individuálního vzdělávání. To však nic nemění na povinnosti budoucího prvňáka do spádové mateřské školy přihlásit a přijít tam s ním na ověření jeho připravenosti na vstup do školy. „Pokud ale zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nepřihlásí, dopustí se přestupku a může mu být uložena pokuta do výše pěti tisíc korun,“ dodal Rychtecký. Během srpna mohou rodiče od města očekávat dopis, který je na jejich opomenutí upozorní. Zatím bez sankcí.



PARDUBICE: 900 DĚTÍ

Pardubice jsou rozděleny na tři školské obvody, v nichž je trvale hlášeno více než 900 pětiletých dětí. Město poskytuje seznamy dětí s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu školám mateřským. Ty mohou přijmout i dítě z jiného obvodu, ale jen v případě volné kapacity.

Kolik pětiletých dětí do mateřských škol v září skutečně nastoupí, bude zcela jasné až s počátkem školního roku.



Místa pro pětileté děti blokují i školky v Přelouči, a to i pro ty, které rodiče zatím nezapsali. „Přihlášeny nebyly asi čtyři děti,“ uvedla Alena Hanušová z oddělení školství Městského úřadu Přelouč. Ještě během srpna rodičům napíše dopisy s upozorněním na povinnost, která vyplývá z novely školského zákona.



BYROKRACIE A DOHADY?

Pedagogové se obávají, že jim novinka přinese jen další byrokracii a dohady s rodiči, kteří z osobních či finančních důvodů prostě nechtějí svého potomka do školky posílat. Už dnes navštěvuje mateřskou školu před vstupem do základní školy 93 procent dětí. Zákon chce dosáhnout hlavně na děti ze sociálně znevýhodněných rodin, které při nástupu do školy neznají barvy, mají potíže s grafomotorikou a jinak zaostávají.



Učitelé se ale obávají, že takové rodiny stejně nebudou děti do školky vodit, jen je tam přihlásí a dvakrát do roka s nimi dorazí na přezkoušení, jak jim to ukládá zákon. Ředitelka Mateřské školy Zvoneček v Pardubicích Lenka Klasová už před časem v rozhovoru pro Pardubický deník uvedla, že se obává střetů s rodiči, které stát donutí posílat potomky do školky navzdory jejich přesvědčení. „Může dojít ke zhoršení atmosféry v celém zařízení,“ dodala.