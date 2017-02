Primátor: O Zlatou přilbu přijít nechceme

Pardubice - Pardubice chtějí předkupní právo na ochrannou známku k názvu známého plochodrážního závodu.

Vítěz 67. ročníku Zlaté přilby Jurica PavlicFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Zlatá přilba k Pardubicím patří stejně jako koňské dostihy nebo perník. Pardubice si chtějí název slavného závodu ochránit smlouvou.



„Závod Zlatá přilba s téměř devadesátiletou tradicí patří k akcím, které jsou rodinným stříbrem Pardubic," říká primátor Martin Charvát. Jenže ochrannou známku k názvu vlastní třetí osoba. Město se proto s Auto moto klubem (AMK) Zlatá přilba rozhodlo ošetřit smlouvou situaci, kdy by vlastník chtěl známky odprodat. „Aby měly klub i město možnost přednostně se o odkup ucházet. O Zlatou přilbu přijít nechceme," vysvětluje primátor.



Ochrannou známku Zlatá přilba, stejně jako její verzi Golden helm, si v roce 2013 zaregistrovala společnost JRM Speedway Factory, která je řadu let partnerem Auto moto klubu Zlatá přilba Pardubice při pořádání známého plochodrážního závodu. Oba subjekty potvrdily své partnerství na dalších deset let. AMK bude moci po dobu spolupráce využívat ochranné známky i název Zlatá přilba.