Kříž: Pro nás mladé to byla obrovská zkušenost

Kluž /Z DĚJIŠTĚ BASKETBALOVÉHO ME/ – Nebojsa z Pardubic. Teď už z Nymburku. Martin Kříž nedbal, že na hřišti jsou ve španělském dresu jen samé hvězdy. V úvodu utkání je třikrát zmrazil. Jeho sedm bodů v kuse znamenalo vedení 7:5. Jenže pak ho Gasolové a spol skřípli a do konce zápasu už zaznamenal jen čtyři body. Nicméně stal se nejlepším střelcem českého týmu.

Z basketbalového duelu Česko - Rumunsko na ME basketbalistů 2017.Foto: ČBF/Václav Mudra

Začátek jste zachytili, vy hned sedm bodů, co se pak přihodilo?

Šli jsme tam s tím, že nemáme co ztratit a můžeme jen překvapit. Zachytili jsme začátek, ale pak se projevila kvalita Španělů. Zvláště v dolním postavení, kam dostávali míče na Pau Gasola, který dal za první čtvrtinu 13 bodů. Přidal se Rubio, který dal za sedm minut 14 bodů. To se pak těžko zastavuje. A když jsme si vytvořili volné střely, tak jsme je neproměnili. To je důvod výsledku.

Vůbec vás nepustili k vaší největší zbrani, tedy k rychlým brejkům, viďte?

Neměli jsme je proto, že když oni neproměnili, tak tam proti nám byli dva Gasolové a to je těžké. Musíme se je snažit odstavovat a míče musí sbírat křídla, která tak nemohla vybíhat do brejků.

Klukům chybělo sebevědomí, ale vám ne, že?

Věděl jsem, že v dolním postavení je nepřehraju, protože mají o 20 čísel a 20 kilo víc. Tak jsem se snažil využít svou silnou stránku rychlost. Tím nechci říct, že jsem vyloženě rychlík, ale cítil jsem, že šanci mám jen v nájezdech a střelách z dálky.



Jaký to byl zážitek bránit Gasola?

Pro nás mladé to byla obrovská zkušenost. Mohli jsme si zahrát proti týmu s osmi hráči v NBA. Neměli jsme co ztratit, snažili jsme se předvést maximum, ale výsledek není takový, jaký bychom si představovali.



Ale je lepší, než má Černá Hora.

Tak nad tím jsme takhle nepřemýšlel. Ale alespoň že tak.

Co to může znamenat pro zápas s Maďarskem?

Musíme na tento zápas rychle zapomenout a vzít si z toho jen pozitivní věci. Nemyslím si, že by nás to mělo nějak ovlivnit. Ty důležité zápasy nás teprve čekají. My se musíme soustředit hlavně na ně.

Hodí se zítra den volna?

Určitě. Tomáš Satoranský si potřebuje odfrknout, ale to my všichni. Nabrat síly, abychom do zápasu s Maďarskem mohli dát všechno. To je ten zápas, který je důležitý pro postup.