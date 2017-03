Provoz na Hradubické kolabuje. Silničáři tu budou dva měsíce

Hradec Králové/Pardubice - Opravy na tepně spojující dvě krajská města potrvají až do konce dubna.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Dlouhé kolony a zpožděné spoje. Taková bude až do konce dubna realita na hlavním tahu z Hradce Králové do Pardubic. Komunikace dostane nový povrch a opravují se také oba nadjezdy k obchodním zónám. „Ve špičce tu mám až patnáctiminutovou sekeru," postěžoval si jeden z řidičů hradeckého Dopravního podniku. Podle něj se od začátku rekonstrukce v kolonách odřely již tři autobusy.



„Je to šílené, ale snad to přežijeme," ulevil si řidič, který již deset minut čekal na to, aby se dostal z obchodní zóny na výpadovku, kde se kolem poledne vytvořila asi dvoukilometrová kolona.

Minimálně do dubna bude navíc uzavřen vjezd od Pardubic k Makru a do Březhradu. „Objízdná trasa je vedena po silnici I/37, dále přes nadjezd k Tesku s otočením na okružní křižovatce a dále na silnici I/37 s napojením k Makru a k Břez-hradu. V tomto směru musí vozidla pokračovat k Tesku, tam se na okružní křižovatce otočit a jet zpátky do Březhradu," popsala mluvčí magistrátu Magdalena Vlčková.



Zároveň je uzavřen výjezd od Teska k Hradci Králové – může tudy jezdit pouze městská hromadná doprava. Objízdná trasa je opět vedena po silnici I/37 přes nadjezd k Makru a ulicemi Rovnou a Březhradskou na nadjezd s napojením na silnici I/37.

„Vozidla musí jet k Makru, tam se otočit a jet zpátky k Hradci Králové," uvedla dále mluvčí.



Komplikace by se neměly příliš dotknout hromadné dopravy. Vzhledem k tomu, že jí se objízdné trasy netýkají, neočekává se, že by na linkách docházelo k větším zpožděním. Průjezd MHD zákazem budou řídit pracovníci stavby. „To znamená, že vjezd k Tesku přes nadjezd bude po dobu projetí MHD v opačném směru zastaven," vysvětlila mluvčí.



V období od 4. do 30. dubna budou práce ještě pokračovat. Nadjezdy už budou hotové, takže objížďky skončí. Provoz však bude i nadále „přibrzděn" pracemi probíhajícími po polovinách vozovky. Na příjezdu k Tesku bude provoz řízen semafory.