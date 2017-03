Ptákem letošního roku je datel. „Lékař lesů“ ošetřoval i paneláky v Pardubicích

Východní Čechy - Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2017 datla černého. Chce tak přitáhnout pozornost veřejnosti k lesům a zdůraznit potřebu zachování odumírajících a mrtvých stromů nejen v lesích, ale i v městských parcích a zahradách.

Datel černý. Foto: Ondřej Prosický

„Lékař stromů" patří mezi chráněné druhy a v Pardubickém kraji ho najdeme zejména v listnatých lesích. „Je užitečný v tom, že se živí hmyzem a navíc vytváří otvory, ve kterých mohou poté hnízdit třeba sovy," řekl ornitolog František Bárta. Před čtyřmi lety vznikl kvůli datlovi problém na pardubickém sídlišti Závodu Míru, kde šplhavec vyzobával díry do fasády domů. „Myslím, že je to mylná informace – na devadesát devět procent to byl strakapoud," vyvrací informaci Bárta.



Datlové jsou přes svou velikost — měří skoro půl metru — poměrně nenápadní. Jejich nezaměnitelnou černou siluetu s červenou čepičkou a slonovinově světlým zobákem zahlédneme nejspíše v letu, anebo se prozradí svým typickým hlasitým voláním. Typ lesa příliš nerozhoduje, datly nacházíme v nížinných listnatých lesích i v porostech smrku. Podmínkou je jen dostatečný věk porostu s dostatkem velkých stromů, které poskytují jednak potravu, jednak prostor k dlabání hnízdních dutin.



Datly bychom mohli uvádět jako příklad ptačí věrnosti. Mláďata se příliš daleko nestěhují, a jakmile se jednou vytvoří pár, žije a hnízdí spolu po řadu let, často i opakovaně ve stejné dutině. Dožívají se přitom úctyhodného věku až přes 25 let.



Zajímavostí je přizpůsobení datlů jejich hlavní potravě, kterou tvoří nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, především ale mravenci. Aby se za nimi dostali i do nejužších chodbiček hluboko uprostřed kmenů, mají nejen vyztužený zobák na konci svisle seříznutý jako dláto, ale i jazyk dvakrát delší, než je zobák, a zvláštní aparát, který umožňuje vypláznout jazyk daleko dopředu. Ve spojení s lepivými slinami a harpunovitými háčky na špičce jazyka jde o dokonalý lovecký nástroj.



„Datel, i jeho příbuzní strakapoudi, potřebují k životu staré, odumírající a mrtvé dřevo," vysvětluje Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické. „Měli bychom se snažit, aby ho byl dostatek nejen v lesích, ale i v městských parcích nebo v zahradách. Návštěva datla či strakapouda nám totiž napoví, že takový suchý strom skutečně žije. Je rájem mnoha druhů hub a nejrůznějších brouků, mravenců a jiných bezobratlých, kteří tvoří prostřený stůl pro datly, strakapoudy, žluny, brhlíky, šoupálky a další druhy ptáků."