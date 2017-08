Radnice chce více dohlédnout na své příspěvkové organizace

Pardubice – Změna legislativy, ale především neblahé zkušenosti s řízením Kulturního centra Pardubice, přinutily vedení pardubické radnice k vydání nových Pravidel pro vztah města a příspěvkových organizací. Město se chystá své příspěvkové organizace kontrolovat ještě více.

Radnice chce více dohlédnout na své příspěvkové organizaceFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Drtivá většina z 57 našich příspěvkových organizací funguje velmi dobře a jejich vedení odvádí skvělou práci, ale po zkušenostech z kulturního centra v minulých letech jsme cítili potřebu jednoznačně vymezit povinnosti vedení příspěvkových organizací a posílit kontrolu jejich hospodaření,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký. Problémy kulturního centra ostatně skončily obviněním a odsouzením jeho ředitelky Romany Vojířové a jejího náměstka Michala Straška.



„Oba již škodu, vyčíslenou soudem na 1.375.650 korun, kulturnímu centru uhradili, my ale chceme podobným případům v maximální možné míře předcházet i do budoucna,“ konstatoval náměstek.



Odvolána byla také nástupkyně Vojířové Markéta Ondroušková, a to po necelém roce. Důvodem byly nedostatky v hospodaření organizace.

„Základem změn, ke kterým jsme sáhli, je preciznější vymezení vztahu mezi příspěvkovou organizací a zřizovatelem, tedy městem, potažmo věcně příslušným odborem. Vycházeli jsme ze zkušeností příslušných odborů v souvislosti s každodenním provozem, řízením a správou těchto organizací,“ řekl Rychtecký.



PŘEHLED ZAKÁZEK

Nově tak budou pardubické příspěvkové organizace například předkládat městu jednou ročně přehled veškerých veřejných zakázek nad 100 tisíc korun. „Pořízení movitého majetku v celkové hodnotě od 100 tisíc korun v jednotlivých případech bude možné pouze se souhlasem věcně příslušného odboru magistrátu, důslednější bude i kontrola inventarizace majetku příspěvkových organizací a podobně. Rada města bude moci nově rozhodovat o náhradě škody, za níž odpovídá ředitel organizace, a o její výši,“ dodal Rychtecký.



Ředitelé organizací budou povinni poskytovat příslušnému odboru důkladnější přehled o své nepřítomnosti na pracovišti a na delší školení či vzdělávací akce budou potřebovat písemný souhlas zřizovatele.



Samotné kulturní centrum nyní prochází zásadními změnami a do konce roku ve stávající formě skončí. „Nebudou se rušit aktivity spadající pod kulturní centrum, pouze je chceme řídit v menších útvarech. Chceme tak dosáhnout efektivnějšího a průhlednějšího hospodaření spolu s posílením kontrolní role města jako vlastníka,“ řekl Rychtecký.



Záměr podpořili i zastupitelé města. „Vždy jsem se rozdrobení kulturního centra na jednotlivé složky bránil, ale uznávám, že v současné době je to jediné řešení,“ poznamenal opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl.