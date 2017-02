Radnice i kino zůstanou prázdné

Přelouč/Horní Jelení - Na výstavbu komunitních center si města zatím netroufají.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Bývalé kino v Horním Jelení a část bývalé radnice v Přelouči spojuje podobný osud. Objekty stojící v centrech měst zůstanou ještě nějakou dobu prázdné. Měla se z nich přitom stát nová komunitní centra, ve kterých by se setkávali místní a společně trávili čas.

PÁR VĚT VZALO JELENÍ NADĚJI NA PENÍZE

Ale vypsané dotace jsou natolik nízké a nedostupné, že města na podání žádostí rezignovala.

„Do dotačního programu IROP bylo bohužel připsáno pár vět, které nám vzaly naděje na peníze. Komunitní centra se budou podporovat jen ve vyloučených lokalitách, navíc je do první výzvy připraveno jen málo peněz," vysvětlil starosta Horního Jelení Petr Tupec. Věří však, že jejich projekt dostane šanci v jiném dotačním titulu vypsaném ještě do roku 2020.



„Mrzí nás to. Vložili jsme do toho už spoustu práce. Máme územní rozhodnutí i stavební povolení. Budeme žádat o prodloužení jejich platnosti," dodal starosta. V bývalém kině na hornojelenském náměstí se měly pořádat plesy, divadelní představení, koncerty a promítat filmy. V objektu je pamatováno i na cukrárnu.

DALŠÍ NÁKLADY BY ROZPOČET NEUNESL

Projekt komunitního centra s knihovnou za 50 milionů korun uložili „k ledu" i Přeloučští. „Zatím jsme nenašli dost finančních prostředků, abychom si na to troufli. Na komunitní centra se dává maximálně 20 milionů korun, a to ještě nemáme jistotu, že bychom dostali plnou částku," řekl přeloučský místostarosta Ivan Moravec.



Prvorepubliková budova s číslem popisným 27, kde mělo komunitní centrum vzniknout, je prázdná od roku 2012, kdy byla dokončena zbrusu nová radnice. Předtím tam působili úředníci.



Knihovna zatím sídlí v Občanské záložně, kde má však málo místa a obtížný přístup po schodech, který seniorům a zdravotně postiženým činí problémy. Komunitní centrum město v minulosti navrhlo jako jednu z možností, protože na samotnou knihovnu by nejspíš nezískalo dotace.



„Diskutovalo se i o tom, zda budovu zbourat a nepostavit tam pro knihovnu nový objekt. Investičních akcí máme ale letos až dost, budeme dělat přednádraží, doděláváme stadion. Další výdaje by rozpočet letos neunesl," řekl místostarosta Moravec. (pro, čtk)