Radnice prosazuje lávku na Duklu. ODS ji ale nepodpoří

Pardubice – Lávka, či podchod, to je oč v Pardubicích už delší dobu běží. Stále se totiž hledá nejlepší způsob propojení hlavního nádraží se sídlištěm Dukla. Vedení města prosazuje lávku, která by mohla být součástí projektu Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) na modernizaci železničního uzlu Pardubice.

Radnice prosazuje lávku na Duklu.Foto: vizualizace

„Zatímco výstavba lávky přijde zhruba na sedm milionů korun, náklady na prodloužení podchodu odhaduje SŽDC zhruba na 60 milionů korun. To je ale cena výstavby podchodu pouze za poslední kolej, musel by pokračovat dál. Máme odhad ceny pro tři varianty, kdy by podchod ústil do ulice Milheimovy, nebo K Vápence, pohybuje se od 108 do 144 milionů korun. Navíc by musel vést pod pozemky, které nejsou města," vysvětlila náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

O tom, která varianta zvítězí, dnes rozhodnou zastupitelé. „My jako rada města doporučujeme tu levnější. Pokud zastupitelé záměr propojení přednádraží a Dukly pomocí lávky schválí, město dokončí projektové řízení až po územní rozhodnutí a celou dokumentaci předá SŽDC. Na stavbě lávky bychom se pak podle předběžné dohody podíleli 15 procenty," řekl primátor Martin Charvát.

U některých členů opozice ale lávka podporu nezíská. „Tak, jak je lávka navržena, ji nepodpoříme. Je potřeba vydávat veřejné peníze smysluplně. Lávka nemá ani přímé napojení na nástupiště 1A, ze kterého odjíždějí vlaky směrem na Hradec Králové, ani na plánované páté nástupiště," uvedl Karel Haas (ODS).

Lávka by měla propojit autobusové terminály před nádražím a uvažovaný terminál jih. U něj by podle Dvořáčkové mohl vyrůst parkovací dům s kapacitou téměř 500 automobilů pro ty, kteří dojíždějí do Pardubic a dál jedou vlakem. „Ti by pak vůbec nevjížděli do města. Od terminálu jih totiž nebudou muset vcházet do nádražní haly – lávka bude spojena s jednotlivými nástupišti výtahy a schodišti," dodala náměstkyně.

JAKO PANÍ COLOMBOVÁ

Propojení terminálů ale Haas kritizuje. „Lávka má propojovat dva terminály, které nikdy nikdo neschválil. Stejně jako o paní Colombové se o nich neustále mluví, ale nikdo je neviděl," řekl Haas.

„Vadí nám, že odhady nákladů na lávku jsou přesně rozpracované, zatímco u tunelu se jen řeklo, že je příliš drahý. Nikdo také nezvážil další varianty, jako jsou lanovka nebo propojení terminálů kyvadlovou dopravou," doplnil Haas.

Někteří zastupitelé si přitom už na minulém zasedání stěžovali, že nedostali od radnice dostatečné podklady.

HORŠÍ PROJEKT

„Takhle zvolit jeden projekt, který je navíc horší, mě překvapilo. Lávce se dává zbytečně velké množství prostoru," uvedl tehdy Otakar Kovařík (KSČM).

Na tom, že je nutné oblast kolem nádraží a Duklu propojit, se však zastupitelé shodují napříč politickým spektrem. Cestující tady totiž musí chodit velkou oklikou ulicí 17. listopadu nebo kolem Parama. Řada z nich si proto cestu krátí přes koleje – což je nejen nelegální, ale na tak frekventovaném dopravním uzlu, jakým pardubické nádraží je, i velmi nebezpečné.