Ředitelé škol důsledně prověří bydliště budoucích prvňáků

Pardubice – Budoucí prvňáčky letos čekají zápisy do základních škol o něco později. Místo obvyklého zimního termínu se budou do školy hlásit až v dubnu.

Školní zápisy. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Na pardubických školách je prý míst pro zdejší děti dostatek, oproti loňským ročníkům však čeká na rodiče dětí narozených do 31. srpna 2011 řada novinek. „Důvodem k posunutí termínu zápisu je novela školského zákona, která umožňuje rodičům získat dostatek času na posouzení školní zralosti u dětí, jež půjdou k zápisu s žádostí o odklad začátku školní docházky," vysvětlil náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký.

Podle nové legislativy mají rodiče, kteří budou v době zápisu o odklad žádat, právě už u zápisu předložit doporučující posouzení školského poradenského zařízení, obvykle pedagogicko-psychologické poradny, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Jakub Rychtecký rodičům doporučuje, aby měli veškeré potřebné dokumenty připraveny již v den zápisu. „Rovnou tak dostanou rozhodnutí o odkladu, škola tedy nebude muset tak dlouho blokovat místo," dodal náměstek.

NA 4 ZŠ ČEKAJÍ PŘEVIS

Pardubické školy mají naplněnost přes devadesát procent a v následujících letech počítají s dalším nárůstem žáků. Nejsilnější ročníky ze školek totiž přechází do základních škol. Radnice očekává převis tradičně na ZŠ Svítkov, Studánka, Staňkova a Polabiny I. „V rámci daných školských obvodů je míst pro prvňáčky dostatek. Rodičům však doporučuji podat více přihlášek v rámci obvodu. V případě převisu poptávky nad nabídkou míst v konkrétní škole a v případě rovnosti bodů u žáků budou ředitelé jejich další pořadí určovat podle nejkratší vzdálenosti adresy místa trvalého pobytu dítěte od školy, měřeno vzdušnou čarou. Toto opatření se ve školách osvědčilo již v loňském roce," řekl Rychtecký.

Město pro ředitele škol, kteří rozhodují o přijetí, či nepřijetí dítěte, připravilo několik metodických doporučení. Pardubické školy se totiž potýkají s účelovým přehlašováním trvalých pobytů dětí z okolních obcí do Pardubic, a to jen na krátkou dobu právě kvůli zápisu do školy. „Nemyslím si, že je dobré, aby rodiče učili své děti lhát už v šesti letech při nástupu do školy. Museli jsme zatáhnout za brzdu. Naším úkolem je postarat se o pardubické děti," řekl Jakub Rychtecký.

PŘÍSNÁ KRITÉRIA

Zpřísněná kritéria se osvědčila již v loňském roce. „Metodická doporučení pro zpřísnění kritérií vnímáme jako pomoc rodičům dětí, které skutečně bydlí ve spádovém obvodě školy. Rodiče s kritérii pracují a podle zpětné vazby, kterou máme, jsou na ně připraveni," uvedla ředitelka Základní školy Staňkova v Pardubicích Gisela Kostelecká.

Rodiče musí u zápisu doložit nejen místo trvalého bydliště, ale i místo skutečného bydliště. „Aby za toto kritérium získali body, budou muset letos nově řediteli doložit užívací právo zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte, tedy, že s dítětem opravdu na uvedené adrese bydlí," objasnil náměstek Rychtecký. V pardubických základních školách se zápisy konají 5. a 6. dubna.