Ředitelem Východočeského divadla zůstává Petr Dohnal

Pardubice – Ve vedení Východočeského divadla Pardubice pokračuje stávající ředitel Petr Dohnal, kterého na základě výběrového řízení jmenovala rada města na dalších šest let. Původní mandát měl řediteli skončit k 1. červnu.

Petr Dohnal s Marinem Dejdarem při zahájení XVII. Grand Festivalu smíchu v PardubicíchFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

„Konkurzní komise doporučila pokračování pana ředitele Dohnala Radě města Pardubic zcela jednohlasně. Není třeba měnit něco, co funguje velmi dobře. Petr Dohnal je opravdovým profesionálem, který má divadlu stále co dát a má jasnou představu o tom, jakým směrem by se mělo divadlo dále ubírat," uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký.



Skvělý kolektiv a spousta práce za sebou, i to jsou důvody, které vedly Petra Dohnala do výběrového řízení.



„V divadle mám kolem sebe opravdu skvělý tým, který odvádí kvalitní práci. Navíc je zde na co navazovat. Při vytváření koncepce pro výběrové řízení jsem vycházel z toho, co jsme zde společně dokázali a co bych v divadle chtěl dále rozvíjet. Jednak se budu snažit udržet již zaběhlé projekty, jako je třeba GRAND Festival smíchu či letní představení na Kunětické hoře, jednak bych se rád zaměřil na budování silného hereckého souboru, který zde má dlouhou tradici a který by mohl být podle mého názoru i početnější," řekl Dohnal.