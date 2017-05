Ředitelka filharmonie: Připravili jsme neskutečně chutné menu

Pardubice – Komorní filharmonie již odtajnila své plány pro novou, v pořadí 49. koncertní sezonu 2017/2018. Na novinky, publikum a mimořádné projekty jsme se zeptali ředitelky Komorní filharmonie Pardubice Jarmily Zbořilové. I v nové sezoně nabídne tři řady abonentních koncertů a take mnoho mimořádných.

Jarmila Zbořilová, ředitelka Komorní filharmonie Pardubice.Foto: archiv

Program nové sezony je bohatý. Jak byste charakterizovala novou sezonu třemi slovy?

Neskutečně chutné menu.

Čím byste během 30 vteřin přesvědčila čtenáře, aby přišli na koncert filharmonie?

Vsadila bych se klidně s těmi, kteří ještě nikdy na našem koncertu nebyli, že když přijdou, budou rozhodně sami sebou překvapeni, že se jim to bude líbit. A kdyby to v ojedinělých případech náhodou nezafungovalo, slíbila bych jako satisfakci skleničku něčeho dobrého.

Složení publika se v posledních letech mění a koncerty filharmonie navštěvují všechny generace. Čím si to vysvětlujete?

Je to výsledek naší systematické a důsledné snahy sestavovat a vytvářet programovou nabídku tak, aby obsahovala ten pravý

šálek čaje pro každou věkovou skupinu – od školkových dětí až po pokročilé seniory. Nějaký čas a trpělivost to chtělo, ale už sklízíme ovoce.

Kolik let je nejmladším posluchačům?

Například nedělní koncerty pro děti a rodiče anoncujeme pro věk 5 až 13 let. Prokazatelně chodí děti pod i nad touto věkovou hranicí. Ty pořady jsou ale tak svěží, vtipné a přitom až rafinovaně edukativní, že se líbí zkrátka všem. Jen občas se ozve nesouhlasný kojenecký pláč. Stejně tak při výjezdech zejména menších hráčských seskupení s pořady přímo do škol po celém regionu přivedou paní učitelky na pořad určený pro základky i děti z mateřinek, aby jim to prý nebylo líto. Otevřené pusinky a úžasem vykulené dětské oči, to je pohled, který se neomrzí.

Který koncert bude skutečný „highlight" nové sezony?

Těžká odpověď. V každém koncertu klasické abonentní řady je podle mě něco, co z něj dělá mimořádnou událost – dirigent, sólista, skladba – optimálně všechno dohromady. Jmenovat jeden jediný koncert, by bylo velmi nespravedlivé. U koncertů mimořádných neodolám a uvedu svoji největší srdcovku: Dana Bártu a Illustratospheru. Přeci jen 13 Zlatých andělů a ocenění „Zpěvák čtvrtstoletí"

nedostal Dana Bárta pro nic za nic. Jeho hlas, charizma, skvěle napsaná hudba převedená do hodně dobrých symfonických aranží, báječní muzikanti z Illustratospery a z naší filharmonie, to je spojení fungující spolehlivě nejmíň na tisíc procent.

Který koncert může být pro posluchače překvapením, ať už z předplatitelské nebo mimořádné řady?

V abonentní řadě to může být třeba Belfiato quintet se skvělou Kateřinou Javůrkovou. Toto seskupení má našlápnuto opravdu hodně dobře. A z mimořádných koncertů nejspíš čtyři sympaťáci z Prague cello quartet, vynikající muzikanti s obrovskou náloží talentu a s bonusem v podobě inteligentního hudebního humoru navíc. Zahrajeme s nimi společně atraktivní program, který jsme nazvali Poťukat si na cello.

Na který koncert se Vy osobně těšíte nejvíce?

Tohle je u mě jednoduché. Vždycky se přes prázdniny těším na zahájení nové sezony jako malé dítě na Ježíska. Takže, zahajovací koncerty, ty budou v září s klavíristou Martinem Kasíkem a samozřejmě tradičně s naším šéfdirigentem Peterem Ferancem. A pak moje těšení probíhá průběžně, spravedlivě rovnoměrně rozložené přes sezonu na každý další koncert, až ke koncertům závěrečným. Ty mají své nezaměnitelné kouzlo, protože signalizují blížící se prázdniny. A v nich začíná nové těšení… To je můj hodně příjemný pracovní koloběh a velké životní štěstí.

Na který program z nové sezony byste si vsadila, že bude jako první vyprodán?

Nejspíš abonentní cyklus nedělních koncertů pro děti a rodiče. Tam si dokonce vedeme seznam zájemců čekajících, až některé děti těmto koncertům odrostou a uvolní místo mladším. Abonentní koncerty jsou předem hodně zaplněny našimi stálými předplatiteli. Ale vždycky zbývá pár míst, která jsou šancí dopřát si krásný zážitek pro další posluchače. Tato místa se obvykle doprodávají, jak se konkrétní koncert blíží. Pokud jde o koncerty mimořádné, vzhledem k tomu, že koncert s Danem Bártou je až ke konci sezony, očekávala bych před tím remízu mezi předvánočním koncertem s Ondřejem Gregorem Brzobohatým, nazvaným Rande s gentlemanem, a Silvestrovským koncertem, o jehož program se tentokrát postarají Marko Ivanovic a Petr Kadlec, osvědčené duo z dětských nedělních koncertů. Invence těchto pánů nezná mezí. Oba se už těší, že budou moci uplatnit na Silvestra nápady, které nemohli předložit dětem.

Komorní filharmonie Pardubice je orchestr, který má dobrý zvuk – obrazně i fakticky. Čemu za toto vděčíte?

To jsou hodně těsně spojené nádoby. Bez kvalitního interpretačního mistrovství jednotlivých hráčů, které v součtu vytváří nádherný orchestrální zvuk, bychom se nikdy nemohli dočkat tak pozitivní odezvy v podobě zaplněných sálů doma i v zahraničí. A k tomu je potřeba připočítat vysoce profesionální práci managementu. Kvalita se sice prodává sama, ale ještě lepší je jí v tom pomoci.

Jak vybíráte sólisty, které do Pardubic zvete k spoluúčinkování?

Základním principem je už dříve zmíněná pestrost a vyváženost v jednotlivých sezonách. Oslovujeme s nabídkou spolupráce účinkující slavných jmen, osvědčené profesionály, i vytipováváme talenty, u nichž lze do budoucna tušit zajímavou uměleckou dráhu. V zorném úhlu máme tuzemsko i zahraničí. Nápadů je vždycky dost, tady nejsou hranice. Ty nám vytvářejí jen finanční možnosti.