Ředitelku Služeb odvolali, představenstvo zůstává

Pardubice – Jen jako formalita působilo hlasování pardubických zastupitelů o odvolání ředitelky Služeb města Pardubic Ley Tomkové.

Vedení městské společnosti Služby města Pardubic vyrazilo pod vedením ředitelky Ley Tomkové (ANO) do Jihoafrické republiky. Prý na pracovní cestu.Foto: Koláž: DENÍK/Archiv

Ta se totiž s dalšími dvěma členy vedení městské společnosti vypravila na služební cestu do Jihoafrické republiky, kde se měli učit, jak se tam nakládá s odpady.



Rada města proto už minulý týden odvolala představenstvo společnosti SMP – Odpady, které cestu schválilo. Zároveň navrhla odvolání ředitelky Tomkové, což ve čtvfrtek potvrdilo i zastupitelstvo.



Mnohem větší diskuzi však vzbudil návrh zastupitele Karla Haase (ODS) odvolat představenstvo mateřské společnosti Služby města Pardubic.



„Firma SMP – Odpady je ze sta procent ovládána Službami města Pardubic. Pokud představenstvo sídlící na stejné adrese neví o služební cestě své generální ředitelky, je to chyba. Rozhodnutí rady je cílené jen na jeden terč," řekl Haas.



Proti tomu ale ostře vystoupil primátor Martin Charvát. „Orgán, který služební cestu schválil, jsme navrhli odvolat. Představenstvo Služeb o tom nejednalo, nevím tedy, proč by za to mělo být trestáno," uvedl primátor.



Návrh na odvolání představenstva Služeb měl sice v sále podporu, ale nakonec neprošel.