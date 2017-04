Registrace na soutěž Do práce na kole už běží

Pardubice – Po celém Česku už je možné registrovat se do sedmého ročníku soutěže Do práce na kole. Pardubice se k akci připojují od prvního ročníku a stejně tomu bude i letos.

Soutěž Do práce na kole.Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

„Cílem kampaně je hravou formou přivést obyvatele měst k využívání šetrných způsobů dopravy, ulevit životnímu prostředí a také vnést více radosti a pohybu do běžného pracovního dne," uvedla mluvčí pardubické radnice Alexandra Tušlová.



Účastníci musí vytvořit týmy o 2 až 5 členech a v květnu co nejčastěji jezdit do práce na kole. Soutěží se v kategoriích pravidelnost týmu, výkonnost jednotlivce a hodnotit se bude také kreativita.

„Motto letošního ročníku zní Do práce na kole jezdí i profíci a naznačuje, že na kole nemusejí jezdit jen sportovci, ale kdokoliv a z jakéhokoliv oboru," dodala Tušlová. Tvářemi kampaně jsou břišní a hrudní chirurg Pavel Pafko a také fyzioložka a biochemička Helena Illnerová.

„Pardubice se loni umístily skvěle, ostatně jako každý rok – Do práce na kole jezdilo 682 lidí a zdolali celkem 116 557 kilometrů. Díky statistickým údajům za poslední roky víme, že Pardubice pravidelně končí mezi těmi nejlepšími ze všech zúčastněných měst a dokazují, že jsou právem označovány za město cyklistů," řekl pardubický primátor Martin Charvát.

Od loňska se mohou soutěže zúčastnit také běžci, chodci, vozíčkáři a jezdit se bude i na koloběžkách, bruslích a longboardech.

„Loni se soutěže Do práce na kole zúčastnilo téměř 11 tisíc lidí z 1 825 institucí a 27 měst. Nechyběly samozřejmě ani Pardubice, které se umístily po Praze a Brně na krásném třetím místě," řekl pardubický koordinátor projektu Miroslav Zajíček.

Zaregistrovat se je možné do 30. dubna.