Registrace vozidel v Černé za Bory by měla být plynulejší

Černá za Bory – Oddělení registru vozidel v Černé za Bory má nově vyčleněné přepážky pro hromadné přihlašování vozidel do registru. Využívají je zejména prodejci automobilů k přihlášení prodaných vozů do registru.

Nezřídka přihlašují najednou desítky automobilů a běžní motoristé pak za nimi museli dlouho čekat, než na ně přišla řada. Nyní by se situace měla změnit, hromadné žádosti budou úředníci vyřizovat na vyhrazených přepážkách.



„Stávalo se i to, že některý prodejce ráno přišel a vyčerpal pořadová čísla na celý den. Ostatní klienti tak museli dlouho čekat, či přijet jiný den. Proto jsme se rozhodli vyčlenit dvě až tři přepážky, podle kapacity oddělení a potřeb klientů, speciálně na hromadná podání, tedy pro toho, kdo má pět a více žádostí. Nejedná se však výhradně o registraci vozidel, nýbrž o veškeré podané žádosti, jejichž počet bude vyšší než pět. Ostatní klienti tak budou odbavováni plynuleji," řekla vedoucí oddělení registru vozidel pardubické radnice Kristýna Vojáčková.



Nová organizace práce na oddělení registru vozidel předchází změnám, které přinese k 1. červnu novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nejpodstatnější z nich je zrušení místní příslušnosti.



„Znamená to, že vozidlo bude možné od června přihlásit do evidence nejen v místě trvalého bydliště, ale kdekoli v České republice. Na základě toho lze očekávat, že se zvýší počet podaných žádostí, a to zejména hromadných podání. Řada lidí v Pardubicích žije, pracuje i nakupuje, ale bydlí jinde. Automobily však museli přihlašovat v místě trvalého bydliště, což teď odpadne," řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Jiří Rozinek.