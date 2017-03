Relaxace i zásah do přírody. Plán vyvolává kontroverze

Pardubice - Zelení se obávají, že nový plán pro břeh Labe naruší přírodu.

Pravý břeh Labe v Pardubicích by mohl projít razantní proměnou. Radnice totiž už má rozpracovaný projekt, který řeší budoucnost mezi řekou Labe a sídlištěm Polabiny od mostu kapitána Bartoše po Kunětickou ulici. Záměr ale už teď vyvolává i kritiku.

Prvním krokem k přeměně tohoto území by mělo být vybudování venkovního relaxačního centra v Lonkově ulici. Na ploše dvou hektarů má vzniknout odpočinková zóna pro všechny věkové kategorie.



„Cílem projektu Relaxační centrum Lonkovka je vybudování bezpečného a příjemného prostoru, který bude sloužit k aktivnímu odpočinku i relaxaci všem generacím obyvatel města. Tam, kde je dnes v podstatě pustá, pouze dvakrát ročně sekaná louka, má šanci vzniknout místo s rozličnými herními prvky a multifunkčním hřištěm pro relaxační aktivity všech generací a s malým zázemím a kavárnou," řekl starosta druhého městského obvodu Radek Hejný.

CHYBÍ INFORMACE

Kolem projektu ale vznikají kontroverze i dezinformace. Jakub Kutílek ze Strany zelených vidí příčinu v nedostatečném informování veřejnosti.



„Vypracování územní studie považujeme za správný krok. Ta nastaví pravidla toho, co se zde bude dít, a měla by lokalitu pojmout komplexně. Je škoda, že záměr Lonkovky tuto studii předběhl a že zatím do její přípravy nebyla veřejnost zapojena více," řekl Kutílek.

Územní studie bude řešit rozvoj zeleného pásu na pravém břehu Labe od zdymadla až k mostu kapitána Bartoše, tedy poměrně málo využívané zeleně téměř v centru města. Tyto plochy by měly být postupně kultivovány a měly by sloužit k odpočinku obyvatel. Jejich návštěvnický potenciál je velký, jen na blízkém sídlišti Polabiny žije asi 20 tisíc lidí.

PŘÍRODNÍ CHARAKTER

„Tato lokalita byla v rozvoji města dlouho opomíjena. Jsme přesvědčeni, že zelené plochy na pravém břehu Labe musí být řešeny koncepčně. Studie navrhne principy využití rekreačního potenciálu území s maximálním respektováním jeho klidového a přírodního charakteru," řekl primátor Pardubic Martin Charvát.



Kutílek se ale obává, jaký vliv bude mít záměr na místní přírodu. „Tato část labské nivy leží mimo nadregionální biokoridor, a tak zde územní plán – na rozdíl od zbytku tohoto přírodního území – připouští výstavbu pro rekreaci. Plocha je naopak uvnitř regionálního biocentra, které se rozkládá od mostu kapitána Bartoše po zdymadlo a zasahuje i do sídliště Polabiny. Na místě jsou tak obavy, zda tento záměr neohrozí fungování zdejší přírody," uvedl Kutílek.

ZELENÁ PLOCHA

Primátor ovšem zdůraznil, že nehrozí, že by došlo k výraznějšímu zastavění této plochy. „Předmětem studie, která bude podkladem pro rozhodování, není v žádném případě návrh jakékoliv zástavby na těchto plochách. Měla by přinést tipy na další aktivity tak, aby bylo možno ve spolupráci s druhým městským obvodem připravit koncepci toho, jak by se toto rekreační území mělo rozvíjet a jak by mělo jednou vypadat. Ze studie musí být zřejmé, že se zde neplánuje bytová ani jiná výstavba, která by byla v rozporu s územním plánem. Ten toto území charakterizuje jako zelenou plochu," sdělil Charvát.

VEŘEJNÉ SETKÁNÍ

Veřejnost se bude moci s rozpracovaným konceptem Územní studie pravý břeh Labe – Polabiny seznámit v úterý 14. března od 16 do 18 hodin v sále objektu Archa v Polabinách.



„Očekávám, že město a zpracovatelé nepřijdou s hotovou věcí, ale že bude prostor postřehy lidí zapracovat," dodal Kutílek.