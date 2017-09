Reportáž: Soutěž, kde jde "o životy"

Pardubice - Třináct týmů zdravotnických záchranářů soutěžilo v Pardubicích 24 hodin.

Dvacet čtyři hodin, během kterých mají záchranáři v Pardubicích pohotovost. Kdykoliv se může ozvat telefon a přijít výjezd. Kolaps, selhání srdce, zapeklité zdravotní komplikace, které se opakují znovu a znovu. Jde o skutečné případy, ale nejde v nich o život. Vše je hra. Hra, která má ale budoucí záchranáře přivést tak blízko praxi, jak se na škole příliš nedostanou.

"Je to soutěž pro studenty vysokých a vyšších odborných škol zaměřených na obor zdravotnický záchranář nebo urgentní lékař. My se jim snažíme co nejvěrněji nasimulovat službu na záchranné službě a urgentním příjmu. Všechny situace, kterým museli čelit, vycházejí z reálných pacientů. Naši rozhodčí jsou pracovníci záchranných služeb či urgentních příjmů, kteří hlídají postup soutěžního týmu," říká lékař Marek Dvořák, který s kolegy soutěž připravil.

Hry se účastní třináct dvoučlenných týmů z různých škol. Otevřená je všem a to i studentům nižšíchích ročníků. Ti třeba mnohdy nevědí kudy kam, ale i v tom je podstata hry. Dává jim totiž zkušenosti, které jim pomohou ve směrování dalšího studia. "Tady si třeba sáhnou na skutečné přístroje, na které školy nemají a v nemocnici je k nim kvůli ceně nepustí. Dostanou se do situací, které třeba zatím ani neprobírali, ale díky nim už budou vědět, co se učí a proč," vysvětluje Marek Dvořák. A situace, do kterých je organizátoři posílají, jsou mnohdy záludné: kriminální porod, sebevražda, dementní senior, který se předávkuje léky.

"Zde máme pacienta s pokročilým srdečním selháním s umělým srdcem, který je čekatelem na transplantaci. Takových je v republice jen pár," popisuje na jedné situaci Marek Dvořák. Jak záludné to je, se vzápětí přesvědčí jedna z posádek. Její členové sice z přístrojů dostávají potřebná data o pacientovi, ale na ledvinku s umělým srdcem, kterou má apatický a schoulený pacient pod tričkem, za celých patnáct minut limitu nepřijdou. Přesto nakonec situaci vyhodnotí správně, transport pacienta vrtulníkem na transplantační pracoviště v Praze dopadne dobře.

"Ano, stává se, že figurant někdy i nepřežije. Myšlenka je ale taková, že když studenti udělají chybu tady v soutěži, nic se nestane. Odnesou si z toho ale cenné zkušenosti do své budoucí praxe, kam se zanedlouho dostanou," říká Marek Dvořák.

Další místo, další nápor na nervy. Resuscitace po zástavě krevního oběhu v hale pardubického hlavního nádraží. I přesto, že na zemi je figurína, musí posádky pracovat rychle. A to za plného provozu kolem včetně zvědavců, opilých pankáčů, netečných čumilů, zvědavých dětí a skutečných místních bezdomovců, kteří se motají podezřele blízko přístrojů a rozloženého lékařského vybavení. Posádka si musí prostě poradit se vším.

Jeden z bodů scénáře je, že defibrilátor ze sanity vypověděl službu. Co teď? Koho napadne, že na nádraží zřejmě bude k dispozici přenosný AED (automatizovaný externí defibrilátor), získává cenné body. Přístroj na nádraží skutečně je a posádka jej může okamžitě využít. Aby si záchranáři uvolnili ruce pro podání léčiv, mohou náhodné kolemjdoucí požádat o provádění masáže srdce. I takové improvizace pravidla umožňují. "Tohle se nám na výjezdech skutečně stává. Čím dříve se studenti takhle osmělí a poznají i tyhle možnosti, tím lépe pro ně," schvaluje postup rozhodčí tohoto úkolu Marek Dvořák.

Vítězství z Pardubic si nakonec odvezl tým mediků 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.