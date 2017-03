Roboti studenta zavedli do Francie, Ruska i Ameriky

Pardubice – Od dvanácti let podniká. V šestnácti založil vlastní firmu, nedávno se mu podařilo prodat aplikaci na nákup vánočních dárků, kterou vymyslel a kterou si již stáhlo více než 32 tisíc uživatelů.

Jiří DiblíkFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Řeč je o Jiřím Diblíkov, studentovi Gymnázia ve Vysokém Mýtě a jednom z pravidelných účastníků Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež, který včera začal v pardubickém Ideonu.



Do krajského města se sjeli mladí talentovaní vědci a technici z celého Pardubického kraje, aby předvedli své projekty. Ti nejlepší účastníci postoupí na soutěž I-SWEEEP do amerického Houstonu nebo pojedou studovat do Francie.



„Smyslem soutěže je především podpořit u žáků základních a středních škol profesní zájem o studium vědeckých a technických oborů. Do krajského kola postoupili z okresních kol v Lanškrouně a Pardubicích autoři 133 vědeckých a technických projektů. V desátém ročníku se soutěže zúčastnilo dohromady 435 žáků z 33 základních a středních škol v kraji," informoval krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.



Jiří Diblík, který bude letos maturovat na vysokomýtském gymnáziu, se festivalu účastní už od šesté třídy. Doposud s týmem vítězil v robotických soutěžích, letos přijel s projektem z oblasti informačních technologií. „Je to aplikace, která spravuje vánoční dárky.



Dělá statistiky, kolik jste za ně utratili, kolik jich máte, upozorní, pro koho vám ještě chybí," vysvětlil Jiří Diblík. Festival vědy a techniky považuje za skvělou příležitost. „Podíval jsem se díky němu do Francie, do Ruska a dvakrát do Ameriky. Naučil jsem se mluvit na veřejnosti a prezentovat své projekty," uvedl maturant z Vysokého Mýta, který se v šestnácti nechal „zplnoletnit", aby mohl založit svou první firmu, která dobře funguje dodnes. Za velice důležitý považuje zápal nejen dětí, ale hlavně jejich kantorů, kteří je k vědě a technice přivedou. „Já jsem naštěstí takovou profesorku na gymnáziu potkal," dodal Jiří Diblík.