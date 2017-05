Rosickou školku čeká rekonstrukce kuchyně

Rosice nad Labem – S novou moderní kuchyní vstoupí do příštího školního roku mateřská škola v Rosicích nad Labem. Rekonstrukce stávajícího stravovacího provozu začne v červnu, hotovo by mělo být před koncem prázdnin. Pardubická radnice investuje do rekonstrukce zastaralé kuchyně svého předškolního zařízení zhruba pět milionů korun.

„Budova mateřské školy slouží svému účelu od roku 1954, v posledních letech město postupně investuje do jejích oprav. Například v roce 2008 byla budova zateplena, byla vyměněna okna i dveře a opravy se dočkala jak střecha, tak fasáda domu. Nyní je na řadě školní kuchyně, která již vykazuje značné nedostatky zejména z hlediska hygienických předpisů," řekla náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková.



Práce na rekonstrukci kuchyně jsou naplánovány z převážné části na období letních prázdnin. Stavební firma musí nejprve položit novou kanalizaci, až pak přijde na řadu kuchyně samotná. Její dispozice se příliš nezmění, zato vybavení gastroprovozu by mělo být modernější, aby vyhovoval současným požadavkům. „Součástí rekonstrukce je také výměna vzduchotechniky," dodala Dvořáčková s tím, že rekonstrukce kuchyně v červnu nenaruší provoz školy a stravování bude zajištěno dovozem jídla z jiného zařízení.



V LÉTĚ BUDE ŠKOLKA ZAVŘENÁ

V době letních prázdnin však zůstane mateřská škola uzavřena a o děti se až do 24. srpna postarají jiné mateřinky.

Rosická mateřská škola je dvoutřídním předškolním zařízením s celodenním provozem a kapacitou pro 52 dětí. Je jednou ze 37 mateřských škol, které město provozuje. Vzhledem k tomu, že většinu školských budov převzalo město před lety od státu v ne právě dobré kondici, investuje každoročně miliony do jejich oprav a rekonstrukcí. Loni to bylo zhruba 85 milionů korun.

