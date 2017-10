S lampiony za ohňostrojem v centru Pardubic

Pardubice – Městské slavnosti pokračují i o víkendu. V sobotu má ulice Pardubic brázdit historický trolejbus a historický autobus.

V 9 hodin ráno vyjdou do ulic také včelaři, ti mají naplánovaný průvod, kterým oslaví Dny medu, bohatý program bude k této příležitosti připraven v sobotu i v neděli v Kulturním domě Hronovická.



Tím ale rušno v ulicích Pardubic nekončí, v sobotu jimi proběhne také Běh naděje, který odstartuje v 10 hodin ráno z Pernštýnského náměstí. V dopoledních hodinách bude možnost nahlédnout do kostela sv. Bartoloměje a až do 18 hodin si lidé budou moci projít stánky Pernštýnského tržiště, kde se budou vyrábět také lampiony. Ty lidé využijí při lampionovém průvodu, jenž vyjde z Pernštýnského náměstí v 18.30 hodin. Na něj naváže v 19.30 hodin oblíbený ohňostroj na zámeckém rondelu.



V průběhu dne na náměstí vystoupí skupina Pískomil se vrací, Timudej, Vltava a po ohňostroji zahraje Factorial! Orchestra a Kamil Střihavka. Na Příhrádku je připraveno odpoledne plné irského tance a hudby, směrem k zámku se představí pouliční umělci a karikaturisté.



V neděli pak Podzimní městské slavnosti 2017 po třech dnech zakončí jízdy historických vlaků, které budou jezdit na trase Pardubice hlavní nádraží – Rosice nad Labem – Pardubice závodiště a zpět.