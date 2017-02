Sakařova ulice se zavře kvůli rekonstrukci kanalizace

Pardubice - Sakařova ulice už byla částečně uzavřena kvůli havárii potrubí a jeho opravě v loňském roce.

Sakařovu ulici čeká uzavírka a budování kanalizaceFoto: DENÍK/Luboš Jeníček

Rekonstrukce kanalizace od příštího týdne uzavře pardubickou ulici Sakařova. Na řidiče čekají omezení v přilehlých ulicích, na cestující městskou hromadnou dopravou objízdná trasa.



„Od 6. února do 31. července dojde k úplné uzavírce místní komunikace v ulici Sakařova. Dopravní opatření se však budou týkat i přilehlých ulic, konkrétně ulice Winterova, Gebauerova, Holubova a Na Bukovině. Ty budou během rekonstrukce kanalizace fungovat jako slepé ulice, po dokončení oprav však opět dojde k jejich zobousměrnění," řekl Vladimír Bakajsa, vedoucí dopravního odboru pardubického magistrátu.



Důvodem rekonstrukce je stáří a nevyhovující stav stávajících kanalizačních stok. Obyvatelé ulice, které Deník oslovil, jsou se stavbou smířeni, ale doufají, že po jejím skončení budou chodníky i silnice v lepším stavu než doposud. Zatím jsou totiž samá „záplata".



Richard Kolda, který v ulici nejen bydlí, ale i podniká, se dopadu uzavírky na svou opravnu a prodejnu kol neobává. „Věřím, že stálá klientela si ke mně cestu najde. Zaparkují v blízké Sezemické ulici a dojdou. Problém by mohl být, kdyby byly kvůli stavbě hodně rozbité chodníky, ale to snad nenastane," uvedl Richard Kolda. Při poslední opravě havárie kanalizace v ulici šly prý práce rychle.

„Tady je to stále nějaká porucha vody či kanalizace. Rekonstrukce je asi potřeba," soudí i jeden z obyvatel pardubické ulice Sakařova.



„Části kanalizace, kde to stav stok umožňuje, budou rekonstruovány bezvýkopovou technologií, další část bude provedena výkopem. Nové betonové a kameninové roury mají vyšší životnost a zlepší se díky nim také parametry potrubí. Napojeny budou také i stoky z bočních ulic. V této části bude proveden v plném rozsahu nový vrchní živičný kryt," vysvětlil Aleš Hudec ze společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. Podle jeho slov by předpokládané náklady měly dosáhnout výše 25 milionů korun bez DPH.

Uzavírka se dotkne také městské hromadné dopravy, konkrétně linky číslo 5.



„Vzhledem k úplné uzavírce ulice Sakařova v úseku od křižovatky se Štrossovou ulicí po křižovatku s ulicí Věry Junkové bude linka číslo 5 jezdit po objízdné trase. Ta povede z ulice Jahnova ze zastávky Krajský úřad, dále ulicí Husova a Věry Junkové až na zastávku Židov, točna," doplnil předseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic Robert Klčo s tím, že spoje linky číslo 5 budou na objízdné trase obsluhovat zastávky Zlatá štika, Na Bukovině a Na Haldě jako náhradní za zastávky Sakařova, Holubova a Bezdíčkova. Noční spoje linky číslo 99 a spoje Školy Svítání (linka číslo 910) budou ve směru ke krajskému úřadu stavět na zastávce Zlatá štika, která poslouží jako náhradní za Sakařovu.