Sbírají dary pro chudé Zakarpatí

Kladruby nad Labem – Kladruby a ukrajinské Tuří Remety v minulosti spojili koně.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

Co spojuje Tuří Remety na Zakarpatské Ukrajině a Kladruby nad Labem? Býval to chov koní, dnes je to hlavně lidská solidarita.



Obyvatelé Kladrub sbírají hračky a sladkosti pro děti z mateřské školy v Remetách a také talíře, hrníčky, příbory a povlečení pro pacienty tamní psychiatrické léčebny, která vznikla v prostorách, kde v tomto zakarpatském městě dříve chovali huculy a teplokrevné koně, tedy v bývalém hřebčíně.

„V době první republiky, kdy Podkarpatská Rus patřila k naší Československé republice, vznikl nedaleko hlavního města Užhorodu v Tuřích Remetách státní hřebčín. Někteří chovatelé odtud pak přicházeli i s rodinami k nám do Kladrub," přiblížila dávné pouto mezi oběma obcemi starostka Kladrub Lenka Gotthardová.

„Tamní obyvatelé žijí vesměs velice chudě. Tak vznikl nápad na sbírku," dodala starostka. Lidé mohou nosit své příspěvky na obecní úřad v úřední dny ještě i první týden v lednu. V sobotu 7. ledna, v době pravoslavných Vánoc, se starostka Gotthardová v doprovodu ředitelky kladrubské mateřské školy vypraví do Zakarpatí, kde pomoc osobně předají.



„Starosta Tuřích Remet Mychaljo Bihan se na nás již velice těší. Doufám, že to bude začátek naší dobré spolupráce. Tamní lidé s láskou a nostalgií vzpomínají na dobu první republiky. Lepší časy už prý jejich země nezažila," uzavřela starostka Kladrub nad Labem.