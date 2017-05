Senátoři a kouření? Veleba by uvítal zmírnění, Šilar nepřipouští výjimky

Pardubický ktaj – Dvacet senátorů chce u Ústavního soudu bojovat za zrušení některých částí protikuřáckého zákona. Je mezi nimi i Jan Veleba, který působí ve volebních obvodech na Chrudimsku a Havlíčkobrodsku.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

Senátor Veleba byl zpočátku pro přijetí protikuřáckého zákona, ale potom se mu jeho současná podoba znelíbila. „Jezdím na venkov na chalupu a rád si dojdu do místní hospůdky. Je tam jedna místnost s výčepem a lidi tam sedí u piva a pokuřují. Teď budou muset chodit ven a mně se to nelíbí. Proto jsem se připojil k senátorům, kteří chtějí prosadit zrušení některých částí zákona," řekl Jan Veleba.



Současná podoba zákona podle jeho mínění povede k zavedení "kuřáckých klubů". „Představte si hospodu o dvou místnostech, v jedné bude restaurace a v druhé klub. A co hasiči, náš nejagilnější a nejužitečnější spolek? I oni budou nuceni najít nějaké řešení, třeba opět v podobě klubovny. Je to absurdní a povede to k obcházení zákona," zdůraznil Jan Veleba.

V TĚLE KOUŘOVODY

Mezi senátory, kteří chtějí změnit některé části protikuřáckého zákona, není Petr Šilar, senátor za volební obvod v Ústí nad Orlicí.



„S touto skupinou opravdu nesdílím názor. Normální je nekouřit – kdyby to bylo naopak, měli bychom v těle močovody i kouřovody," zažertoval Petr Šilar, který je sám odnaučeným kuřákem.



Na otázku, zda myslí na nikotinovou vášeň mnoha hasičů, které podporuje, Šilar odpověděl: „Ano, dostal jsem od některých hodně vynadáno. Vím, že je mezi hasiči hodně kuřáků, ale ani jim nenáleží žádná výjimka. I když je mám rád."

DALŠÍ NÁMITKY

Dvacet senátorů napadlo i ustanovení, které přenáší na hospodské odpovědnost za škodu způsobenou podnapilými osobami. Chtějí rovněž zrušit omezení prodeje a podávání alkoholu či tabákových výrobků na akcích, které jsou určeny převážně dětem.



„Nevidím jediný důvod, proč chce stát zasahovat do volného času, který rodiny tráví společně," uvedl senátor Ivo Valenta. Přijatý neurčitý zákaz prý vystavuje prodejce libovůli kontrolních orgánů. Podle senátora je také absurdní, aby vinař nesl odpovědnost za škodu, způsobenou někým, kdo si u něj předtím koupil láhev vína.