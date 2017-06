Sendvičová generace: Přibývá žen vtlačených mezi péči o rodiče a děti

Pardubice – Jak bez technických pomůcek dostat téměř nemohoucího pacienta z postele na vozík, jak zavést hadičku skrz břišní stěnu do žaludku, jak mluvit s člověkem postiženým demencí a jak s umírajícím. To všechno a mnoho dalšího často potřebují znát takzvaní domácí pečující – blízcí, kteří se o své nesoběstačné seniory a nemocné starají v domácím prostředí, přestože zpravidla nemají žádné zdravotnické vzdělání ani zkušenosti.

Diakonie Českobratrské církve evangelické (ČCE) ve spolupráci s Českou abilympijskou asociací pořádá v červnu v Pardubicích pro domácí pečující zdarma cyklus kurzů. „Lidé si často nevědí rady také v sociálně-právní oblasti. Potřebují pomoci s vyřízením příspěvku na péči, ale i s podáním odvolání, stížnosti, nebo žádosti o zvýšení. Často pečující spolu s externími odborníky provázíme celým procesem," uvedla Eva Paprstkářová z Diakonie ČCE.



Absolventka loňského cyklu kurzů Jana Bartlová si cení zejména praktických znalostí, které si odnesla. „Jak pečovat o imobilního pacienta a nezničit si při tom záda, to vás může naučit jen člověk s praktickými zkušenostmi, a takové jsem v kurzu poznala," dodala Jana Bartlová.



Uvádí se, že v České republice je 300 tisíc domácích pečujících. I v Pardubicích roste takzvaná „sendvičová generace". Jejím typickým představitelem je žena nad 45 let, která je vtlačena mezi zaměstnání, péči o stárnoucí rodiče a také o děti, které ještě nejsou zcela samostatné.



„Jako jeden ze stěžejních problémů vnímám nedostatek emoční, psychické podpory z okolí a bohužel někdy i rodiny. S tím často souvisí i to, že hlavní pečující nemá někdy příliš prostoru pro sebe a pro odpočinek, omezuje kontakty s okolím a může se cítit sám. Péče o sebe je základ, protože jen tak se můžeme starat o někoho dalšího," uvedla Eva Paprstkářová. Těžké bývá i případné skloubení péče se zaměstnáním, což zase může přinášet finanční starosti.



PŘEHLED

10. června, 9.30-15.30 hodin: Ošetřovatelský kurz; 15.30-18.30 hodin: Kurz komunikace 1

17. června, 9.30-15.30 hodin: Praktický a nácvikový kurz; 15.30-18.30 hodin Kurz komunikace 2

21. června, 9.30-15.30 hodin, Sociálně právní kurz

22. června, 9.30-15.30 hodin, Pečování o člověka s demencí

28. června, 9.30-15.30 hodin: Pečování v závěru života

Kurzy se konají v prostorách České abilympijské asociace v ulici Sladkovského 2824 v Pardubicích.