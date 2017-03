Senioři budou mít svou krajskou radu

Pardubice – Již v létě by mohla v kraji fungovat krajská rada seniorů, která by byla partnerem samosprávy v záležitostech týkajících se důchodců. Oznámilo to včera pardubické hejtmanství.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Josef Pintér

„Byli bychom rádi, kdyby v horizontu tří měsíců mohla krajská rada seniorů vzniknout. Společně s Karlovarským krajem jsou to poslední dva regiony, ve kterých není založena," uvedl předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes s tím, že v Pardubickém kraji bylo k lednu letošního roku necelých 121 tisíc příjemců starobního důchodu.

Autor: Pavlína Roztočilová